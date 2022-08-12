В Новосибирске ищут специалистов по импортозамещению — что им нужно делать и сколько за это платят
В некоторых случаях зарплата доходит до 200 тысяч
Импортозамещение — понятие, к которому за несколько лет уже все привыкли. Только раньше оно использовалось в основном, когда речь шла о производстве — сыров, например. Сегодня это уже не просто слово, а почти девиз будущего. Специалистов по импортозамещению ищут в разных сферах, от производства до IT-технологий. Сколько им платят и что они должны делать — в обзоре НГС.
Замещать или не замещать импорт — теперь это вопрос не предпочтений, а необходимости. За последние полгода внутренняя и внешняя экономика заиграла новыми красками. Хочется верить, что не только черно-белыми, но и цветными, ведь худо-бедно, но запускать больше производств придется, а для этого нужны специалисты. Кстати, в новых условиях наряду со спецами по импортозамещению появилась еще одна квалификация — специалист по параллельному импорту.
— За январь–июнь 2022 года в России было открыто более 1800 вакансий, в которых упоминается импортозамещение — это на 48% больше, чем год назад, — приводит статистику сервис по поиску работы HeadHunter. — Чаще всего связанных с этим направлением специалистов ищут компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (31%), «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» (11%) и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (8%).
Эксперты hh.ru говорят, что еще год назад это слово встречалось в описании вакансий в сфере розничной торговли, продуктов питания и сельского хозяйства. А сегодня оно означает не только направление деятельности, но и непосредственные задачи. За последний год в Новосибирской области количество вакансий, в которых упоминается «импортозамещение», выросло в два раза (сегодня для таких специалистов нашлось 21 предложение).
Например, в IT-сферу требуется специалист по импортозамещению (это слово указано лишь в названии вакансии). Компания ищет сотрудника, который будет внедрять отечественное программное обеспечение. Кандидат должен понимать принципы построения корпоративной инфраструктуры, уметь составлять техзадание и проводить техническую экспертизу работ, выполненных подрядчиками; понимать принципы работы почтовой системы. Преимуществом будет опыт работы с госзаказчиком. Работодатель себя не называет, но гарантирует белую зарплату без задержек (сумма тоже не указана), трудоустройство и график по трудовому кодексу, а также 34-дневный ежегодный отпуск.
Подобное предложение в этой же сфере есть для инженера российского ПО. В числе его обязанностей: подключение рабочих станций пользователей к единой системе управления; предварительный анализ, сбор и систематизация проблем и пожеланий пользователей при работе в операционных системах Windows/Альт Линукс.
От 45 до 60 тысяч рублей предлагают менеджеру отдела снабжения в «Городские теплицы» (интегратор агротехнологических решений для выращивания свежих овощей, салатов и ягод на автоматизированных вертикальных фермах).
В объявлении говорится о том, что компания сотрудничает с несколькими разработчиками, в том числе европейским iFarm, по эксклюзивной поставке их решений в Россию и СНГ, а также активно дорабатывает технологию (в вопросах импортозамещения семян и оборудования). Навыки и умения такого специалиста оценили в 45–50 тысяч в месяц.
От 70 до 200 тысяч готовы платить менеджеру по продаже серверного оборудования в компании, которая является официальным дилером новосибирского завода Eltex (коммутаторы, маршрутизаторы, VoIP-телефония). Компания позиционирует себя как поставщик оборудования по программам импортозамещения.
Участвовать в программах импортозамещения предлагают кандидату на должность администратора базы данных (с зарплатой от 130 тысяч рублей) в компании «ОАК-Ресурс», которая оказывает услуги по сопровождению IT-инфраструктуры, бухгалтерии, HR. Компания входит в Объединенную Авиастроительную Корпорацию (ОАК) Госкорпорации «Ростех».
Компания СИБУР (производство полимеров и каучуков) ищет инженера-конструктора, который будет разрабатывать конструкторскую документацию на изготовление новых деталей (импортозамещение, реверс-инжиниринг — процесс разработки конструкторской документации на основе исходных данных, полученных в виде готового образца изделия. — Прим. ред.). Уровень зарплаты не указан: сумму определят по итогам собеседования. Работодатель обещает годовую премию, соцпакет, обучение.
Зарплату от 100 до 250 тысяч рублей (до вычета налогов) обещают для backend-разработчика. Работодатель — Новосибирский Научно-Технический Центр (ННТЦ).
— Наши компетенции и опыт сейчас наиболее актуальны в связи с запуском федеральных программ по повышению эффективности предприятий нефтегазовой отрасли за счет нового уровня цифровизации, — уточнили в компании. — Задача импортозамещения очень остро стоит в нефтяной индустрии, что дает ННТЦ дополнительный стимул для создания конкурентного программного обеспечения для российских и международных компаний. Мы создаем веб-платформу для определенного спектра задач нефтегазовой отрасли.
«Импортозамещение» теперь встречается в описании вакансий даже не по смыслу, а скорее как модный тренд.
— Мы занимаемся разработкой лекал и запуском коллекций одежды. Отшиваем образцы-эталоны, а также большие партии. Так как сейчас идет импортозамещение, работы у нас очень много! Работа интересная и разнообразная. Дружный коллектив. Мы готовы хорошо платить за качество и скорость! — сказано в описании вакансии швеи-портного для ателье Represent, где предлагают зарплату от 50 до 70 тысяч рублей.
Или в Екатеринбурге (по данным «Зарплата.ру») нашлась вакансия кладовщика в компанию Foodface.ru (производство картонной посуды и упаковки), где сказано, что импортозамещение — это одно из приоритетных развитий компании наряду с экологией, бережливым производством и инновациями.
На платформе «Авито Работа» (сервис ориентирован на поиск работы среди синих и серых воротничков) первые вакансии, в которых упоминается, что компания ведет свой бизнес в рамках программы импортозамещения или параллельного импорта, появились также в марте, сообщили в пресс-службе компании. Сегодня таких объявлений в базе около 60. Большинство предложений — в сфере производства и сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также в продажах и строительной отрасли.
Например, в тюменскую компанию ищут инженера-конструктора, который должен иметь диплом вуза и не меньше четырех лет стажа, опыт работы в нефтегазовой отрасли и знание английского со словарем. Чтобы претендовать на место электрогазосварщика в алтайской машиностроительной компании, кандидату нужен стаж более одного года и слесарные навыки.
— В рамках программы импортозамещения мы активно развиваем новое направление — производство сельскохозяйственного оборудования под собственным брендом «ASM-AGRO», — говорится в описании вакансии электрогазосварщика.
Компании, работающие по программам импортозамещения, предлагают вакансии и для соискателей без опыта. Например, в Белгород приглашают слесаря механосборочных работ (зарплата от 35 до 45 тысяч рублей).
— Для российских потребителей ООО «ПО Белэлектромашина» начинает реализацию программы импортозамещения электродвигателей иностранного производства, — объясняет компания. — Основной продукцией предприятия являются электрические машины постоянного тока от 6 до 1000 кВт любого конструктивного и климатического исполнения, краново-металлургические и экскаваторные электродвигатели, электродвигатели для железнодорожного и рудничного транспорта, электродвигатели и генераторы для привода экскаваторов, запасные части и комплектующие.
Аналитики сервиса «Авито Работа» ожидают, что спрос на кадры, задействованные в процессах импортозамещения, будет только расти — как на квалифицированных специалистов производства, агропромышленного комплекса и других сфер, так и на представителей массовых профессий для обслуживания и реализации этих проектов.
По данным hh.ru, кроме импортозамещения, с марта 2022 года начали появляться вакансии с упоминанием параллельного импорта. Причем как в описании деятельности компании, так и в перечислении функций будущего сотрудника. Например, одна из ключевых функций старшего специалиста по логистике (московская вакансия) — поиск новых импортных поставщиков в Китае. Кандидат должен иметь высшее образование, знать китайский язык и таможенное оформление.
В Санкт-Петербурге ищут логиста по мультимодальным перевозкам, который должен прорабатывать новые схемы перевозок, в том числе в рамках параллельного импорта.
Словосочетание «параллельный импорт» начали вписывать в свои резюме и сами кандидаты. Правда в Новосибирской области, по данным HeadHunter, нашлось всего одно резюме с упоминанием параллельного импорта. В России — почти 200.
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