В Новосибирске ищут специалистов по импортозамещению — что им нужно делать и сколько за это платят

Эксперты hh.ru говорят, что еще год назад это слово встречалось в описании вакансий в сфере розничной торговли, продуктов питания и сельского хозяйства. А сегодня оно означает не только направление деятельности, но и непосредственные задачи. За последний год в Новосибирской области количество вакансий, в которых упоминается «импортозамещение», выросло в два раза (сегодня для таких специалистов нашлось 21 предложение).



Например, в IT-сферу требуется специалист по импортозамещению (это слово указано лишь в названии вакансии). Компания ищет сотрудника, который будет внедрять отечественное программное обеспечение. Кандидат должен понимать принципы построения корпоративной инфраструктуры, уметь составлять техзадание и проводить техническую экспертизу работ, выполненных подрядчиками; понимать принципы работы почтовой системы. Преимуществом будет опыт работы с госзаказчиком. Работодатель себя не называет, но гарантирует белую зарплату без задержек (сумма тоже не указана), трудоустройство и график по трудовому кодексу, а также 34-дневный ежегодный отпуск.