Будет дефицит? Что происходит с рынком лекарств в России после 24 февраля

Айрат Фаррахов — экс-министр здравоохранения Татарстана, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.



Он отмечает, что это достаточно большие группы лекарств, которые при этом обычно не входят в перечень жизненно важных необходимых лекарственных препаратов (ЖВНЛП), а именно их принято считать ключевыми. Цены на группу ЖВНЛП регулируются государством.

— Лекарственные препараты, конечно, все значимые — нельзя сказать, что какие-то неважны. Скажем так, наиболее подорожали те препараты, которые не входят в перечень ЖНВЛП, — говорит гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. — Сильно вырастают цены именно на эти препараты, и это влияет на общую картину. Когда мы говорим об общем индексе инфляции, всегда появляются голоса «ну как же так, а вот этот препарат вырос в цене на 30%». Отдельные лекарства могут действительно вырасти в цене, но говорить, что какой-то класс в целом подорожал или подешевел нельзя — всегда есть препараты, цены на которые растут или снижаются интенсивней по каким-либо причинам. Получается, у нас достаточно противоречивая картина по разным препаратам, но если говорить об общем инфляционном индексе, стоит отметить, что с апреля мы видим дефляцию на лекарственные препараты.