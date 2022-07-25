В России заканчиваются машины с кондиционерами. Смотрим, что еще реально купить

В принципе автомобили с кондиционерами в России еще выпускают: скажем, АВТОВАЗ, помимо упомянутой версии «Гранта», планирует собрать небольшую партию «Ларгусов» из остатков компонентов, но ее объём — всего 1800 машин. В хорошие времена такое количество расходилось за две недели.



У дилеров «Лады» есть запасы машин с кондиционерами, например, им оснащены 95% складских запасов Lada Vesta, которые составляют несколько тысяч автомобилей (на всю Россию), а цены стартуют от 1,16 миллиона рублей. В случае с «Грантами» примерно треть машин на складах без кондиционера, а цена с ним на машины из наличия приближается к миллиону рублей. Для автомобилей в пути ее декларируют на уровне 850 тысяч — речь как раз о комплектации Comfort'22 на базе Drive Active.