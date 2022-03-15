На Центральном рынке для сотрудников ввели дресс-код — их обязали носить кроссовки и кеды

Накануне Нового года сотрудники рынка жаловались, что их заставляют надевать праздничные колпаки. За отказ арендаторов якобы штрафовали и расторгали с ними договоры. Тогда в администрации тоже сообщили, что колпаки можно носить по желанию, для создания атмосферы праздника.