На Центральном рынке для сотрудников ввели дресс-код — их обязали носить кроссовки и кеды

Центральный рынок Новосибирска ввел для своих сотрудников дресс-код. Теперь продавцы, фасовщики, уборщики и руководящий состав должны ходить на работе в кедах или кроссовках.
Уведомление о новых правилах вышло 18 февраля, а в действие они вступили с 1 марта, следует из документа. Согласно ему, все сотрудники должны носить закрытую обувь, а «конкретно — кеды или кроссовки».
— Заставляют, если не одеваешь — штраф. На каком основании происходит местное самоуправство? — рассказала НГС одна из арендаторов рынка. По словам женщины, сегодня по павильонам стали ходить проверяющие, фотографировать нарушителей и «выписывать штрафы».
На Центральном рынке НГС подтвердили, что распространили среди арендаторов уведомление, но заверили, что правило носит рекомендательный характер:
— Это не принудительно. Давали уведомление, что желательно, заставлять насильно — такого нет. Возможно, кому-то что-то не понравилось, и немного преувеличили (с жалобам на штраф. — Прим. ред.). Может, просто сделали замечание за грязную обувь, а человеку не понравилось, — рассказал представитель рынка.
Накануне Нового года сотрудники рынка жаловались, что их заставляют надевать праздничные колпаки. За отказ арендаторов якобы штрафовали и расторгали с ними договоры. Тогда в администрации тоже сообщили, что колпаки можно носить по желанию, для создания атмосферы праздника.