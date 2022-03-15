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На Центральном рынке для сотрудников ввели дресс-код — их обязали носить кроссовки и кеды

Арендаторы говорят, что за отказ их штрафуют, в администрации рынка утверждают обратное

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Правила ввели с 1 марта

Правила ввели с 1 марта

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Центральный рынок Новосибирска ввел для своих сотрудников дресс-код. Теперь продавцы, фасовщики, уборщики и руководящий состав должны ходить на работе в кедах или кроссовках.

Уведомление о новых правилах вышло 18 февраля, а в действие они вступили с 1 марта, следует из документа. Согласно ему, все сотрудники должны носить закрытую обувь, а «конкретно — кеды или кроссовки».

— Заставляют, если не одеваешь — штраф. На каком основании происходит местное самоуправство? — рассказала НГС одна из арендаторов рынка. По словам женщины, сегодня по павильонам стали ходить проверяющие, фотографировать нарушителей и «выписывать штрафы».

На Центральном рынке НГС подтвердили, что распространили среди арендаторов уведомление, но заверили, что правило носит рекомендательный характер:

— Это не принудительно. Давали уведомление, что желательно, заставлять насильно — такого нет. Возможно, кому-то что-то не понравилось, и немного преувеличили (с жалобам на штраф. — Прим. ред.). Может, просто сделали замечание за грязную обувь, а человеку не понравилось, — рассказал представитель рынка.

Накануне Нового года сотрудники рынка жаловались, что их заставляют надевать праздничные колпаки. За отказ арендаторов якобы штрафовали и расторгали с ними договоры. Тогда в администрации тоже сообщили, что колпаки можно носить по желанию, для создания атмосферы праздника.

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