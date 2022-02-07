«Получать такую пенсию — стыдно и унизительно». Трое пенсионеров рассказали, как выживают

Нам всегда говорят, что нужно всю жизнь хорошо работать, чтобы потом отдыхать на заслуженной пенсии. Но возможно ли это? Три наших читателя рассказали о том, как им живется на пенсии и почему им приходится продолжать трудиться в то время, когда они должны были отдыхать. Прочитайте их короткие истории.



Александра, работает в 62 года

— Я оформила пенсию по достижению пенсионного возраста — на тот момент он еще составлял 55 лет. Сейчас мне 62 года, и я как работала, так и продолжаю работать. У нас с мужем своя небольшая строительная фирма, а поэтому бросать дело не представляется возможным. Да и мы любим свое дело, даже не представляем себя без работы. Это естественный образ жизни: пока хватает и сил, и ума, чтобы работать и приносить пользу обществу, будем работать. Главное — быть востребованными работниками и чтобы здоровье не подводило. Повезло, что в прошлые годы нас не затрагивали коронавирусные ограничения. Как вы помните, стройки не останавливались. Мы тоже работали.