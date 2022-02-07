«Получать такую пенсию — стыдно и унизительно». Трое пенсионеров рассказали, как выживают

Нам всегда говорят, что нужно всю жизнь хорошо работать, чтобы потом отдыхать на заслуженной пенсии. Но возможно ли это? Три наших читателя рассказали о том, как им живется на пенсии и почему им приходится продолжать трудиться в то время, когда они должны были отдыхать. Прочитайте их короткие истории.
Александра, работает в 62 года
— Я оформила пенсию по достижению пенсионного возраста — на тот момент он еще составлял 55 лет. Сейчас мне 62 года, и я как работала, так и продолжаю работать. У нас с мужем своя небольшая строительная фирма, а поэтому бросать дело не представляется возможным. Да и мы любим свое дело, даже не представляем себя без работы. Это естественный образ жизни: пока хватает и сил, и ума, чтобы работать и приносить пользу обществу, будем работать. Главное — быть востребованными работниками и чтобы здоровье не подводило. Повезло, что в прошлые годы нас не затрагивали коронавирусные ограничения. Как вы помните, стройки не останавливались. Мы тоже работали.
Сейчас привыкли жить по средствам. Конечно, полной грудью не дышим, но жаловаться грех, потому что на всё основное хватает. Да и хобби занимаемся: ходим на лыжах и катаемся на горных лыжах, посещаем театры и фитнес-клуб. Хватает средств, чтобы иногда немного помогать финансово детям. Обязательных платежей в месяц с продуктами набегает примерно 30–35 тысяч рублей. Только на пенсию мы точно бы не прожили. Она у нас составляет около 10 тысяч рублей на человека, то есть в сумме 20 тысяч в месяц. Поэтому нельзя не работать, и мы даже не рассматривали этот вариант. Если честно, есть понимание, что работать будем до гробовой доски, ибо вариантов нет. У нас по 40 лет стажа, а пенсия остается без изменений. Очень обидно за работающих пенсионеров.
Елена, работает в 61 год
— Пенсию я оформила в 2016 году, успела по советскому возрасту. На тот момент стаж был 35 лет, поэтому сразу оформила статус «ветеран труда». Я работала в Фонде социального страхования, занималась начислением пособий и больничных.
По итогу мне назначили пенсию почти 15 тысяч рублей. Трудно себе представить жизнь на такие деньги. Поэтому выплату я оформила, но с работы не уволилась, продолжаю работать на пятидневке. Получаю около 40 тысяч, иногда больше, иногда меньше — всё зависит от квартальных премий. Зарплата, конечно, не заоблачная, но каждый год летаю за границу с внуками, вожу их на свои деньги. Мне пришлось из-за пандемии вакцинироваться, у мужа на работе вакцинация пока не обязательна. В апреле, до введения
На мой взгляд, было бы неплохо вернуть прежний пенсионный возраст. Это позволит пенсионерам хоть немного попутешествовать и почувствовать себя хотя бы немного обеспеченными. Муж тоже пошел на пенсию в октябре. Он дополнительно отработал 1,5 года и оформил пенсию в 61,5 года. Сейчас он продолжает работать, но пенсия у него получается почти 20 тысяч.
Так и живем на две пенсии и две зарплаты — в месяц выходит около 100 тысяч рублей, и на эти деньги можно жить вдвоем. Я считаю, что сейчас мы живем хорошо: можем купить качественные продукты, съездить на отдых, заплатить за коммунальные услуги — и всё это, не ограничивая себя. У нас два выходных, и мы любим их проводить активно: на лыжах, коньках, ватрушках. У нас трое внуков, нам некогда скучать. Ходили в кино, театр, но сейчас приходится это делать без мужа, потому что у него нет кода. Ходим с внуками или подругами.
В марте мне исполнится 62 года. Работать очень тяжело, нужно сидеть весь день за компьютером, требуется внимание, но возраст уже сказывается, и я хочу к лету уволиться с работы. Но меня, конечно, пугает моя пенсия, ведь после увольнения я буду получать 22 тысячи. Страшно даже подумать, как можно жить на эти деньги. Муж успокаивает: говорит, что он еще поработает. У нас есть дача, поэтому летом буду заниматься дачей, а зимой — внуками.
Думаю, что мы потихоньку привыкнем к меньшему доходу, а там и муж уволится. Детям мы деньгами не помогаем — подарки дарим, иногда в отпуск вожу, а муж свою путевку за границу дарит внукам. Очень хотелось бы получать достойную пенсию, но нас, советских людей, обманули с пенсией. Если бы мне начислили как раньше, то она была бы намного выше, а мне назначали по коэффициенту. Всю жизнь отработать на государство и платить налоги, так как зарплата всегда была белая, и получать такую маленькую пенсию — это стыдно и унизительно. Я отработала 18 лет главным налоговым инспектором и 13 лет в ФСС, а пенсия — смех.
Андрей, ушел на пенсию в 22 года
— Пришлось уйти на пенсию после двух операций на сердце в 2012 году в возрасте 22 лет. Сейчас мне 33 года. Причем после первой операции дали вторую группу инвалидности, а после второй понизили до третьей. Это было очень удивительно для меня. Пенсию тогда получал всего 5–6 тысяч рублей. Естественно, на такие деньги не проживешь. Пошел работать в банк, потом перешел на квотируемую для инвалидов должность в «Транснефть», денег начало более или менее хватать.
Сейчас не работаю, трудно работать с искусственным клапаном в сердце. Пенсию проиндексировали, сейчас она составляет 13 тысяч рублей, как у неработающего. Считаю, что пенсионеры-инвалиды — особая категория и хотя бы на здоровый прожиточный минимум в 25 тысяч рублей должны рассчитывать.
Я бы хотел изучать иностранные языки, в качестве хобби играю в шахматы, много читаю. Иногда, чтобы совсем не унывать, катаюсь на катке и делаю физические разминки. Тяжелый труд мне нельзя, так как пью разжижающие лекарства для крови, и любая травма может привести к тяжелым последствиям с обильным кровотечением. Думаю, что можно найти работу, но на данный момент пока привлекает идея с инвестированием в активы. Пока только начал этим заниматься, и особых результатов нет.