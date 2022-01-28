3000 рублей в смену: состоятельная новосибирская семья ищет гардеробщика в коттедж на 600 квадратов

На сайте вакансий hh.ru появилась интересная позиция в Новосибирске: гардеробщик, но не такой, о ком вы могли подумать, — принимать вещи гостей и выдавать им номерки не придется. В обязанности входят: непосредственно уход за гардеробом, стирка (машинная и ручная), выведение пятен и отбеливание, сушка, глажка, отпаривание, сортировка ношеных вещей для стирки или химчистки, уход за обувью, упаковка и разборка чемоданов.



— В семью из 6 человек в коттедж на 600 кв. м нужен ответственный дисциплинированный специалист по уходу за гардеробом, который умеет организовать и качественно выполнять свою работу, — говорится в описании вакансии.

