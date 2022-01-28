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3000 рублей в смену: состоятельная новосибирская семья ищет гардеробщика в коттедж на 600 квадратов

«Работа в условиях многозадачности»

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Соискателю предстоит ухаживать за одеждой и обувью в просторном коттедже в Академгородке

Соискателю предстоит ухаживать за одеждой и обувью в просторном коттедже в Академгородке

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На сайте вакансий hh.ru появилась интересная позиция в Новосибирске: гардеробщик, но не такой, о ком вы могли подумать, — принимать вещи гостей и выдавать им номерки не придется. В обязанности входят: непосредственно уход за гардеробом, стирка (машинная и ручная), выведение пятен и отбеливание, сушка, глажка, отпаривание, сортировка ношеных вещей для стирки или химчистки, уход за обувью, упаковка и разборка чемоданов.

— В семью из 6 человек в коттедж на 600 кв. м нужен ответственный дисциплинированный специалист по уходу за гардеробом, который умеет организовать и качественно выполнять свою работу, — говорится в описании вакансии.

Рабочий день специалиста по гардеробу с 10:00 до 19:00, их в неделю будет три. Сам коттедж располагается в Академгородке вблизи остановки «СНТ "Генетик"».

Ключевыми навыками соискателя значатся: работа в команде, желание учиться новому, высокая ответственность, чистоплотность, работа в условиях многозадачности, умение эффективно планировать свое время и гибкость.

Вакансия размещена 25 января, телефон работодателя не указан, соискателю предлагается приезжать на собеседование в Новосибирск на Красный проспект, 1, офис 418.

Ранее НГС сообщал, что новосибирская компания ищет близнецов для эксперимента: им обещают 100 тысяч в месяц за дегустацию медовухи. Авторы объявления заявляют, что дегустаторы будут участвовать в научном эксперименте.

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