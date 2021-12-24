Новосибирская компания ищет близнецов для эксперимента — им обещают 100 тысяч за дегустацию медовухи

На сайте объявлений Avito.ru в Новосибирске появилась необычная вакансия для дегустаторов-участников «научного эксперимента», которым обещают платить от 85 до 105 тысяч рублей в месяц.



— Для научного эксперимента срочно требуются близнецы-дегустаторы (Алко-мэн и Мёд-мэн) в Новосибирске. Задача первого — пить в течение месяца алкоголь указанной марки. Задача второго — пить месяц медовуху (традиционную, яблочную). Требования: в идеале кандидаты должны обладать навыками сенсорного анализа мёда, посредством четырех органов чувств: вкуса обоняния, осязания и зрения, — говорится в описании вакансии.

