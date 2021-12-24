Новосибирская компания ищет близнецов для эксперимента — им обещают 100 тысяч за дегустацию медовухи

На сайте объявлений Avito.ru в Новосибирске появилась необычная вакансия для дегустаторов-участников «научного эксперимента», которым обещают платить от 85 до 105 тысяч рублей в месяц.
— Для научного эксперимента срочно требуются близнецы-дегустаторы (Алко-мэн и Мёд-мэн) в Новосибирске. Задача первого — пить в течение месяца алкоголь указанной марки. Задача второго — пить месяц медовуху (традиционную, яблочную). Требования: в идеале кандидаты должны обладать навыками сенсорного анализа мёда, посредством четырех органов чувств: вкуса обоняния, осязания и зрения, — говорится в описании вакансии.
По окончании эксперимента работодатель планирует провести с близнецами-дегустаторами тесты на IQ, интеллектуальные упражнения и беседу с психологом и астрологом.
— Задача эксперимента — доказать положительное влияние медового отвара для интеллектуальной деятельности, — говорится в описании к вакансии.
Среди обязанностей дегустаторов указано: ответственное отношение и регулярное потребление различных сортов медовухи и пива, а также упражнения, направленные на развитие чувствительности органов чувств. График работы — полный день, опыт не имеет значения.
Хотя вакансия размещена еще 1 декабря, на нее откликнулись всего несколько человек: 3 или 4, по словам работодателя. Решение по ним еще не принято, так что объявление актуально.
— Желателен опыт работы с пчелами, понимание технологии его создания. Дегустатор не должен злоупотреблять алкоголем, а образ жизни нужно поддерживать в чистоте и здравии. На рынке мёда много подделок и ошибка дегустатора может дорогого стоить. Мы создаем компанию с мировым именем, поэтому одним экспериментом о пользе медовухи всё не ограничится, работать у нас можно годами, — уточнили корреспонденту НГС в компании «Академия меда», разместившей вакансию.
Целью эксперимента по дегустации медовухи и других напитков собеседник НГС назвал желание понять, как их продукция влияет на здоровье и умственные способности.
«Академия меда» — внутреннее название ООО «Меда Сибири», зарегистрированного 14 июля 2021 года в городе Томске. Согласно данным Контур.Фокус, директор фирмы и единственный учредитель — Евгений Лебедев. «Меда Сибири» специализируется на производстве и торговле слабооалкогольными продуктами. Среди видов деятельности указана и переработка мёда. Также Лебедев — единственный учредитель и директор ООО «Медоед», такой же молодой фирмы, которая занимается переработкой мёда, производством и торговлей слабоалкогольными напитками.
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