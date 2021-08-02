Байер, брейдер и авитолог: какие необычные профессии появились на рынке труда и где платят больше

— Мы рады быть причастными к фэшн-индустрии и ждем, что вы разделите нашу страсть, станете экспертом области и будете в курсе самых актуальных трендов и модных тенденций, — говорится в описании вакансии. Соискателю желательно иметь опыт работы на рынке тканей и одежды, в снабжении, на рынке B2B, желательно знать английский язык.

Шоппер — это еще одна модная профессия. Иногда ее путают с байером (видимо, потому, что слово связано с модой, магазинами и покупками). Это человек, который сопровождает покупателя, помогает ему сделать правильный выбор, — личный ассистент покупок. Чаще всего шопперы работают в направлении моды и стиля. Гонорар шоппера, как правило, зависит от его имиджа, известности и, разумеется, от города и страны, где он работает. Например, в Новосибирске на «Авито» шопперы предлагают свои услуги в среднем за 1500 рублей в час.

Кстати, про «Авито». Возможно, вы удивитесь, но в современном мире появилась профессия «авитолог».

Авитологом называют специалиста, который умеет грамотно продавать товары на сайтах объявлений. Не секрет, что на таких сайтах продают не только старые санки. Это крупные торговые онлайн-площадки, на которых можно развивать бизнес. На первый взгляд кажется, что всё просто, на самом деле есть много нюансов, неявных способов продвижения. Авитолог должен знать правила сервиса, уметь написать продающий текст.

