Байер, брейдер и авитолог: какие необычные профессии появились на рынке труда и где платят больше

Новосибирцы осваивают новые профессии — сколько они зарабатывают
Появление новых профессий — такая же закономерность в развитии общества, как и технический прогресс. Еще недавно не все понимали, кто такие ритейлеры, девелоперы или копирайтеры. Сейчас эти профессии на слуху, и большинство знает, о чём идет речь. К тому же часто новые профессии — лишь новое слово, а самой профессии не один век. Тем не менее в поисках работы соискателям часто приходится гуглить. НГС нашел 10 профессий, которые появились в онлайн-сервисах по поиску работы. В этом обзоре вы узнаете, кого зовут на работу и сколько зарабатывают специалисты новых профессий.
Тьютор — (tutor по-английски наставник, репетитор, преподаватель). В более широком значении тьютор — это не просто преподаватель по какому-то предмету. Это скорее сопровождающий. Человек, который поможет ребенку разобраться с проблемами во время получения образования, решить какие-то организационные вопросы, помочь выйти из сложных жизненных ситуаций. Он должен быть другом и соратником, в то же время учителем и наставником. На сайте «Зарплата.ру» нашлось 9 вакансий тьютора. Например, тьютора ищет гимназия «Горностай». В обязанности входит работа с детьми с аутизмом по определенным методикам; сопровождение учеников начальной школы в условиях инклюзивного образования, формирование навыков ребенка, коррекция поведения.
Кроме педагогического, психологического или дефектологического образования, претендентам на эту должность нужно иметь способность и желание работать с детьми, быть готовым к совершенствованию навыков работы с особенными учениками. В школах тьюторам предлагают зарплату от 20 тысяч рублей. Гораздо более высокий заработок у тьюторов, которые работают в семьях.
Байер. Buyer по-английски — покупатель. В российских реалиях байерами называют два вида вакансий. Байер — менеджер по закупкам, человек, который оформляет какую-то покупку для компании. На «Зарплата.ру» опубликовано 10 вакансий менеджера по закупкам. Средняя зарплата, которую предлагают соискателям, — 40–50 тысяч рублей.
Например, компания «Инвитро» ищет менеджера по закупкам, который будет работать на тендерных площадках — заниматься планированием и контролем закупок. Человек должен понимать рынок медицинских услуг, мониторить сайты и торговые площадки, которые занимаются проведением государственных и коммерческих тендеров.
В сфере моды байером также называют специалиста, который подбирает и закупает коллекции для магазинов одежды. Работодателям интересен кандидат с эстетическим вкусом, аналитическим мышлением, знанием модных тенденций. Во всяком случае, так описывают байеров глянцевые журналы.
Но, по сути, это тот же менеджер по закупкам, товаровед. Например, на «Зарплата.ру» есть вакансия байера (менеджера по закупкам ткани) от компании «Союзтекс». Такому специалисту предлагают зарплату 55–60 тысяч рублей.
— Мы рады быть причастными к фэшн-индустрии и ждем, что вы разделите нашу страсть, станете экспертом области и будете в курсе самых актуальных трендов и модных тенденций, — говорится в описании вакансии. Соискателю желательно иметь опыт работы на рынке тканей и одежды, в снабжении, на рынке B2B, желательно знать английский язык.
Шоппер — это еще одна модная профессия. Иногда ее путают с байером (видимо, потому, что слово связано с модой, магазинами и покупками). Это человек, который сопровождает покупателя, помогает ему сделать правильный выбор, — личный ассистент покупок. Чаще всего шопперы работают в направлении моды и стиля. Гонорар шоппера, как правило, зависит от его имиджа, известности и, разумеется, от города и страны, где он работает. Например, в Новосибирске на «Авито» шопперы предлагают свои услуги в среднем за 1500 рублей в час.
Кстати, про «Авито». Возможно, вы удивитесь, но в современном мире появилась профессия «авитолог».
Авитологом называют специалиста, который умеет грамотно продавать товары на сайтах объявлений. Не секрет, что на таких сайтах продают не только старые санки. Это крупные торговые онлайн-площадки, на которых можно развивать бизнес. На первый взгляд кажется, что всё просто, на самом деле есть много нюансов, неявных способов продвижения. Авитолог должен знать правила сервиса, уметь написать продающий текст.
По данным HeadHunter, заработок специалиста по рекламе на «Авито» (так формально называется эта профессия) в Москве — от 60 до 100 тысяч рублей.
Таргетолог — специалист по настройке таргетированной рекламы в социальных сетях. Его задача — настраивать рекламу под определенные критерии: по месту жительства, интересам, возрасту и другим параметрам (целевой аудитории).
На HeadHunter нашлось 19 вакансий таргетологов в Новосибирске с зарплатой от 40 до 100 тысяч рублей. Кандидат должен ориентироваться в соцсетях, желательно иметь опыт работы SMM-специалистом, знать поисковые системы Google, Yandex. Креативно мыслить, уметь работать в команде и хотеть развиваться.
Брейдер. Если вы обращали внимание на людей с афрокосами, наверняка думали, как выглядит процесс создания такой прически. Так вот, мастер по плетению афрокос — это брейдер. Специалисты работают в салонах красоты, брейд-мастерских или находят клиентов через «Инстаграм» и плетут косы на дому. Заработок брейдера, разумеется, зависит от популярности аккаунта, клиентской базы. А цены — от типа и количества кос: от 1,1 до 10 тысяч рублей.
В эту же категорию профессий можно включить барбера (barba — борода). Хотя барбер — профессия, которая в больших городах давно на слуху. Барбер — это парикмахер, который специализируется на мужских стрижках, бритье и уходе за всей растительностью на лице.
Коучер (коуч). Сoaching по-английски — обучение, тренировки, направленные на раскрытие потенциала человека в какой-либо области. Средний уровень зарплаты коуча определить сложно. Заработок зависит от навыков, области, в которой он работает, репутации и количества клиентов.
В вакансиях на HeadHanter по запросу коуч/коучер система выдает бизнес-тренеров, специалистов по обучению и развитию персонала, психологов и консультантов. Например, ведущему специалисту по обучению в банке предлагают зарплату от 45 до 65 тысяч рублей.
Стоимость коуч-сессий у начинающих может стоить несколько тысяч. У специалистов, работающих с топ-менеджерами, доходить до 100 тысяч рублей.
Андеррайтер (англ. underwriter — гарант, страхователь). Профессия не новая. По сути, это сотрудник страховой компании — специалист, в обязанности которого входят грамотная оценка рисков и расчет страховых выплат.
Андеррайтер может оценить, насколько выгодно или невыгодно страховать риски. Андеррайтинг — один из ключевых бизнес-процессов в любой страховой компании. От андеррайтера зависят уровень прибыли или убытков компании.
На HeadHunter довольно много вакансий андеррайтера. Требования к кандидатам часто незамысловатые — высшее образование, желательно опыт работы в этой сфере, умение работать с большим объемом информации, способность принимать решения в нестандартных ситуациях. Зарплата в среднем от 30 до 60 тысяч рублей.
Дроппер (дроп). Не все названия новых профессий говорят о том, что это перспективные направления деятельности. Иногда за ними может скрываться банальное мошенничество.
Дроп, если проще, — обнальщик. Подставное лицо для промежуточного приема товаров, денежных переводов, посылок.
Например, недавно читателя НГС завалили письмами с предложением стать дропом.
— У нас открылись три вакансии дропа, — написал ему некий Виктор. — Бизнес достаточно прибыльный, но имеет свои риски. От кандидата нужно немного: иметь банковскую карту (но не кредитную, на них «не льют»), биткоин-счет, банковский или валютный счет, ИП или ООО.
— Действия по обналу объясняю непосредственно по поступлению денег. «Заливы» от 40 тысяч рублей, меньше не «лью», — говорит потенциальный «работодатель» и предлагает заработок в сотни тысяч рублей.
То есть дроп обналичивает деньги, украденные с чужих карт. Зарплата — часть обналиченной суммы. Так что будьте осторожны: отсутствие навыков и громадные заработки — сочетание, которое всегда должно вызвать подозрения у соискателей.
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