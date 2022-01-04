«Не прикрывайтесь своим инвалидишкой»: заболевшего ковидом отца больного ребенка довели до инфаркта, вынуждая уволиться

В Асбесте Свердловской области семья с ребенком-инвалидом может остаться без средств к существованию. Пока отец Сергей Новицкий болел ковидом, на его место решили поставить «своего человека». Сергея, который не хотел уходить по собственному желанию, довели до инфаркта, угрожая уволить по статье так, чтобы он потом не смог устроиться на другую работу.
Об этом E1.RU рассказала жена Сергея Елена, которая сейчас вынуждена одна тянуть двух несовершеннолетних (один из которых инвалид), лечить больного мужа и выплачивать кредит за дом, сгоревший год назад. Журналисты Сети городских порталов постарались разобраться в этой истории.
«Мы тебя по статье уволим»
Сергею Новицкому 53 года, из них 27 лет он отработал в полиции. Боролся с экономическими преступлениями, потом с наркотиками, а ушел на пенсию в должности рядового участкового в звании майора.
— Я уже в возрасте, пускай молодежь на должностях работает, — говорил Сергей.
После выхода на пенсию его позвали в ЧОО «Металлург» (входит в холдинг УГМК) на должность начальника охраны объекта — Малышевского рудоуправления (МРУ). Там он без всяких конфликтов проработал шесть лет, пользуясь заслуженным уважением у сотрудников и руководства.
В августе этого года Сергей заразился коронавирусом и после двух месяцев тяжелой болезни вышел на работу 27 октября. Там он неожиданно узнал, что на его место нашли другого.
— Ему подчиненные говорят: «Сергей Петрович, так нам уже представляют нового начальника, сказали, что вы увольняетесь, отрабатываете и уходите», — рассказывает Елена.
По ее словам, инициативу проявил заместитель директора МРУ Денис Григорьев.
— Григорьев пришел год назад. Сначала он втягивался, мой муж ему нужен был для получения информации, а потом он в глаза всем охранникам говорил, что у него друг тут будет работать. Он уже представлял своего друга Сергею Коковину (замдиректора ЧОО «Металлург»). Говорил, что эта должность им нужна и мой муж там работать не будет, — вспоминает Елена.
Женщина рассказала, что, когда муж отказался увольняться по собственному желанию, ему начали угрожать увольнением по статье.
— Они говорят: «Мы хотим вашей крови, вы не прикрывайтесь своим инвалидишкой. Выговор дадим, потом второй, третий, и мы тебя по статье уволим. Сделаем всё, чтобы ты не устроился в городе», — рассказала Елена, пытавшаяся уговорить оставить в покое ее мужа.
Возможно, при иных обстоятельствах Сергей и не стал бы цепляться за это место, но семья остро нуждается в деньгах из-за череды обрушившихся несчастий.
Черная полоса
В 2018 году у Новицких заболел сын — у него нашли опухоль затылочной части головы. Бывший спортсмен и каратист в одночасье стал инвалидом. Сейчас мальчику 15 лет, и расходы на его лечение и реабилитацию отнимают весомую часть семейного бюджета.
— Диагноз поставили: «гистиоцитоз из клеток Лангерганса», — рассказала Елена. — Его прооперировали, убрали опухоль в голове, но он навсегда остался инвалидом. Сейчас медицина дорогая, мы платно обследуемся в клиниках, наблюдаемся у онколога-гематолога.
Помимо сына у пары на иждивении еще несовершеннолетняя дочь.
Как будто этого было мало, год назад у семьи полностью сгорел дом в Асбесте, со всем имуществом и машиной. Причиной возгорания назвали неисправность проводки.
— Дом и автомобиль сгорели. Короткое замыкание. Большое спасибо за помощь местным жителям и УГМК. Еще очень помог гендиректор градообразующего предприятия «Ураласбест» Юрий Козлов и многие другие, — сообщила Елена.
Однако семье всё равно пришлось взять 1,5 миллиона рублей в кредит на новое жилье, из них осталось выплатить чуть больше миллиона.
— Я отдаю все деньги, которые получаю, в кредит, 64 тысячи рублей ежемесячно. Нам нельзя не платить, одной мне семью не вытянуть, — объясняет женщина.
Несмотря на свалившиеся беды, супруги не опускали рук: построили новый дом, продолжали растить детей. Однако сейчас семья может лишиться основного источника дохода: Сергея решили уволить по статье путем вынесения ему выговоров.
«Вся подушка была в крови»
Когда Сергей отказался увольняться по собственному желанию, его пообещали уволить по статье, для чего за один месяц вынесли сразу два выговора. Он считает, что это было сделано незаконно.
— 2 ноября, как назло, произошел несчастный случай — женщина-охранник нарушила должностную инструкцию, когда осматривала автомобиль и упала с эстакады. Здесь же муж выскочил, говорит: «Давайте я скорую вызову, сообщим», а она: «Я не ударилась, ничего не надо, всё у меня хорошо и я продолжаю работать», — рассказала Елена. — А у них есть инструкция по расследованию несчастных случаев, и эта женщина на следующий день обращается в больницу и сообщает об этом не мужу, а его заму. Тот сидит, пять часов ничего не говорит и только потом ему пересылает сообщение этой женщины. Моего мужа наказывают за это и сразу выговором — за то, что он якобы несвоевременно уведомил руководство.
Сергей Новицкий обратился в суд, чтобы признать это взыскание незаконным, а уже 18 ноября получил еще один выговор.
— Муж уехал проверять объекты, поскольку увидел, что за два месяца его отсутствия коллектив стал нарушать должностные инструкции, — говорит жена Сергея. — А Григорьев, Баринов и Коковин (директор и замдиректора ЧОО «Металлург». — Прим. ред.) пошли собирать подписи у охранников, что он отсутствует на рабочем месте. Сорок человек в подчинении у мужа, и они каждого заставили написать под диктовку бумагу, что он не был на работе. Угрожали им увольнением, если не будут подписывать.
После этого от мужчины опять в грубой форме потребовали уволиться по собственному желанию. Объяснение Сергея, что он объезжал посты, не стали принимать. Вечером он почувствовал боль в груди, отнялась рука. Приехавшая скорая не стала его забирать. А зря.
— Подушка в крови вся была наутро, кровь лилась из носа, — рассказала Елена. — Вызвали скорую опять. В итоге выявили стенокардию с повреждением задней стенки от резкого скачка давления. Сердечный приступ на фоне нервных переживаний. Хотя он вел здоровый образ жизни — не пил, не курил, занимался спортом. Сейчас его выписали из стационара, он лечится амбулаторно, находится на больничном и стоит на учете у кардиолога.
Женщина лично звонила начальникам, которые хотят уволить ее мужа, с просьбой оставить Сергея доработать хотя бы год, но понимания не нашла.
— Я звонила и Григорьеву, и Баринову, и Коковину, просила: дайте нам год хотя бы еще отработать, у нас дочь поступает. Я ее даже учить не смогу — не на что. У меня нет денег, — расплакалась Елена. — Мы 64 тысячи в месяц платим, кредиты гасить надо, я одна осталась работающая в семье, а сейчас и мужу таблетки надо покупать. Одни таблетки и уколы. У нас безвыходная ситуация. Одной мне семью не вытянуть.
По поводу этой ситуации женщина обращалась в прокуратуру, суд, Следственный комитет и даже к омбудсмену, но пока всё безрезультатно.
Мы связались с упомянутыми Еленой сотрудниками, чтобы услышать их версию событий. Сергей Коковин отказался от комментариев, а Денис Григорьев и Алексей Баринов не ответили на звонок. Мы готовы предоставить им слово, если они перезвонят нам.