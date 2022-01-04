«Не прикрывайтесь своим инвалидишкой»: заболевшего ковидом отца больного ребенка довели до инфаркта, вынуждая уволиться

«Мы тебя по статье уволим»

Сергею Новицкому 53 года, из них 27 лет он отработал в полиции. Боролся с экономическими преступлениями, потом с наркотиками, а ушел на пенсию в должности рядового участкового в звании майора.



— Я уже в возрасте, пускай молодежь на должностях работает, — говорил Сергей.

После выхода на пенсию его позвали в ЧОО «Металлург» (входит в холдинг УГМК) на должность начальника охраны объекта — Малышевского рудоуправления (МРУ). Там он без всяких конфликтов проработал шесть лет, пользуясь заслуженным уважением у сотрудников и руководства.

В августе этого года Сергей заразился коронавирусом и после двух месяцев тяжелой болезни вышел на работу 27 октября. Там он неожиданно узнал, что на его место нашли другого.

— Ему подчиненные говорят: «Сергей Петрович, так нам уже представляют нового начальника, сказали, что вы увольняетесь, отрабатываете и уходите», — рассказывает Елена.

По ее словам, инициативу проявил заместитель директора МРУ Денис Григорьев.

— Григорьев пришел год назад. Сначала он втягивался, мой муж ему нужен был для получения информации, а потом он в глаза всем охранникам говорил, что у него друг тут будет работать. Он уже представлял своего друга Сергею Коковину (замдиректора ЧОО «Металлург»). Говорил, что эта должность им нужна и мой муж там работать не будет, — вспоминает Елена.