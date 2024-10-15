«Шел и не слышал поезд»: электричка сбила 26-летнего сибиряка

Электричка сбила 26-летнего парня в Новосибирской области на перегоне между станциями Черепаново и Посевная. Инцидент произошел сегодня, 15 октября.
— По предварительным данным, 26-летний житель Черепановского района шел вдоль железнодорожного полотна и не услышал приближающийся электропоезд, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
Сейчас полиция разбирается в произошедшем. С множественными травмами пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
Ранее в Новосибирске на станции Матвеевка электричка насмерть сбила женщину.