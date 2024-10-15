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Происшествия «Шел и не слышал поезд»: электричка сбила 26-летнего сибиряка

«Шел и не слышал поезд»: электричка сбила 26-летнего сибиряка

Мужчина двигался вдоль путей

975
10 комментариев

Парня доставили в больницу

Электричка сбила 26-летнего парня в Новосибирской области на перегоне между станциями Черепаново и Посевная. Инцидент произошел сегодня, 15 октября.

— По предварительным данным, 26-летний житель Черепановского района шел вдоль железнодорожного полотна и не услышал приближающийся электропоезд, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Сейчас полиция разбирается в произошедшем. С множественными травмами пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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Ранее в Новосибирске на станции Матвеевка электричка насмерть сбила женщину.

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Комментарии
10
Почётный гражданин Левосибирска
14 минут
Сколько меломанов гибнет под колесами автомобилей и поездов!? Запретить наушники!
Гость
19 минут
Люди, говорят, что никакого звука приближающегося поезда не слышно, когда человек идет по путям или вдоль путей. В том и коварство. Помните это. идите как можно дальше от железной дороги.
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