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Происшествия «Бросился в огонь и спас собачку»: частный дом вспыхнул в Черепаново — видео

«Бросился в огонь и спас собачку»: частный дом вспыхнул в Черепаново — видео

В Новосибирской области трех человек спасли из горящего дома

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1 комментарий

По словам местного жителя, никто из жильцов сгоревшего дома не пострадал

В городе Черепаново Новосибирской области в ночь на 14 октября сгорел частный дом. Как сообщил читатель НГС, возгорание произошло около 00:30 в Пионерском переулке, 50.

— Я возвращался домой. Проезжаю мимо — смотрю, что-то трещит. Подъезжаю, а у них уже веранда начала гореть и женщина с двумя подростками в окошко ломится. Ну я им помог открыть окно, они выскочили в одних плавках, босиком, — говорит сибиряк.

Частный дом полностью сгорел

Мужчина отправил женщину с детьми к соседям, а сам продолжил помогать. Он спас собаку, но вторую обнаружить не смог — огонь уже охватил всё здание.

— Одну собаку я успел вместе с цепью выдернуть, а вторую не нашёл. Она начала сильно визжать — пожарный не побоялся, бросился в огонь и спас собачку. Есть ещё в России настоящие мужики, — добавил собеседник.

По словам читателя, жильцы дома не пострадали, но дом сгорел полностью.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области, на момент публикации ответа не поступило.

Ночью в Новосибирске произошёл ещё один пожар — на Костонаева вспыхнул частный дом.

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В Черепаново Новосибирской области в ночь на 14 октября сгорел частный дом. Как сообщил читатель НГС, возгорание произошло около 00:30 на Пионерском переулке, 50. Мужчина отправил женщину с детьми к соседям, а сам продолжил помогать. Он спас собаку, но вторую обнаружить не смог — огонь уже охватил всё здание. За собакой в огонь бросился пожарный, который сумел её вытащить.

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Комментарии
1
Гость
14 минут
Зачем в статье писать одно и то же целыми абзацами?
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