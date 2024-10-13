НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-в.

 760мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Обман от криптомачо
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Авторитеты 90-х
Как живется в Корее
Банды и маньяки из 90-х
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Происшествия Валит черный дым: в МЧС сообщили, что горит на Танкистов — огонь может перекинуться на соседние строения

Валит черный дым: в МЧС сообщили, что горит на Танкистов — огонь может перекинуться на соседние строения

Пожарные уже на месте

1 159
3 комментария

Дым очень густой

В Новосибирске загорелся гараж и покрышки на Танкистов сегодня, 13 октября, около 14:00. Фото и видео в редакцию присылают читатели НГС.

Черный густой дым хорошо видно на районе.

Дым разносит на весь район

— В Ленинском районе по улице Танкистов сотрудники МЧС России тушат возгорание гаража. Также горят покрышки и стройматериалы возле гаража на площади 10 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние гаражи, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Обновлено.

— Открытое горение ликвидировано. На это ушло 25 минут, — добавили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пожарные отстояли соседние гаражи от стремительно распространяющегося огня. Горели домашние вещи в двух гаражах, а также покрышки и мусор на общей площади 35 квадратных метров.

В Новосибирске сегодня, 13 октября, утром загорелся частный дом на улице Военной.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
13 минут
Почему до сх пор нет программы цивилизованной утилизации покрышек? Весь город завален этой горючей дрянью.
Гость
2 минуты
я знаю нутрицитолог и покрышки это нельзя
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Оптимистка_1979,45

Рокнролла,29

Инна,45

Наталья,40

Lucky,39

Максим,24

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление