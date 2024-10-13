Валит черный дым: в МЧС сообщили, что горит на Танкистов — огонь может перекинуться на соседние строения

В Новосибирске загорелся гараж и покрышки на Танкистов сегодня, 13 октября, около 14:00. Фото и видео в редакцию присылают читатели НГС.
Черный густой дым хорошо видно на районе.
— В Ленинском районе по улице Танкистов сотрудники МЧС России тушат возгорание гаража. Также горят покрышки и стройматериалы возле гаража на площади 10 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние гаражи, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
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— Открытое горение ликвидировано. На это ушло 25 минут, — добавили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пожарные отстояли соседние гаражи от стремительно распространяющегося огня. Горели домашние вещи в двух гаражах, а также покрышки и мусор на общей площади 35 квадратных метров.
В Новосибирске сегодня, 13 октября, утром загорелся частный дом на улице Военной.