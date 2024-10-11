Несчастный случай на складе: металлургическому гиганту в Новосибирске запретили пользоваться кранами

Краны находятся на улице Станционной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске суд приостановил работу кранов на АО «НМЗ им. Кузьмина». Ограничение продлится 90 дней.

Как рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции, Ленинский районный суд рассмотрел административное дело по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

В конце сентября инспектор Ростехнадзора проверил завод после несчастного случая. Инцидент произошел на площадке складского комплекса завода.

АО «НМЗ имени Кузьмина» — одно из крупнейших металлургических предприятий в Новосибирской области. Основная продукция НМЗ — трубы разного диаметра. Предприятие выпускает также разные виды проката и сварную сетку. НМЗ не раскрывает состава акционеров. На конец 2023 года выручка компании была — 45,1 миллиарда, а чистая прибыль — 6,4 миллиарда. За год копания увеличила выручку в 6,5 раза.

Во время проверки на предприятии выявили 73 нарушения безопасности.

— Эксплуатация кранов мостовых, подъемника с рабочей платформой, крана автомобильного с указанными нарушениями приводит к непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью работников завода и третьих лиц, может привести к аварии или несчастному случаю, — рассказали в пресс-службе судов.

Во время судебного заседания представитель АО «НМЗ имени Кузьмина» признал факт нарушений. К моменту рассмотрения дела в суде недостатки частично устранили. Представитель завода также попросил не назначать наказание в виде приостановления деятельности кранов, так как это приведет к ухудшению экономического положения предприятия и скажется на выплате налогов.

Суд признал АО «НМЗ имени Кузьмина» виновным в административном правонарушении и приостановил деятельность мостовых кранов и козловых кранов на 90 суток, с 30 сентября. Расположены краны на Станционной, 28.

Постановление в законную силу не вступило.

В пресс-службе судов общей юрисдикции корреспонденту НГС отказались сообщить, что за несчастный случай произошел на производстве. НГС направил запрос на завод.