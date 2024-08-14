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Криминал В бердском батутном центре дети получили переломы и ушибы — как наказали директора

В бердском батутном центре дети получили переломы и ушибы — как наказали директора

Он должен выплатить 500 тысяч рублей пострадавшим

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4 комментария
Батутный центр работал три года

В Бердске директора батутного центра признали виновным в ненадлежащем оказании услуг. По данным Следственного комитета, с января 2020 года по июль 2023 года 11 детей получили телесные повреждения в центре «Акробат». У некоторых обнаружили компрессионные переломы позвоночника, другие получили ушибы.

Индивидуального предпринимателя осудили на 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мужчину обвиняли по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следователей СК, директор привлек к оказанию услуг инструкторов-консультантов, у которых не было необходимой спортивной и профессиональной квалификации. У них был низкий уровень теоретической, методической и практической подготовки.

Как добавили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, директор не разработал индивидуальные методики занятий по прыжкам. Помимо условного срока, суд удовлетворил 5 исков в защиту прав несовершеннолетних потерпевших. Общая сумма — 500 тысяч рублей.

В конце июля в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности из-за падения рабочего с крыши школы № 29. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

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Комментарии
4
Гость
14 августа 2024, 10:20
Да закройте вы эти центры дурацкие! Пусть на спортивную и художественную гимнастику ходят к нормальным тренерам!
Гость
14 августа 2024, 10:28
У меня ребенок занимался акробатикой. На батут детей допустили после нескольких месяцев тренировок, пока тренер не убедился, что дети функционально готовы к этому. Так и травм поэтому не было
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