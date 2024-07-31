Упал с третьего этажа: следователи возбудили дело из-за падения рабочего на стройке новосибирской школы

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за падения рабочего с крыши школы № 29.
Как рассказали в пресс-службе комитета, вечером 30 июля велись работы на крыше здания школы и не было обеспечено соблюдение правил техники безопасности. Из-за этого мужчина упал с высоты третьего этажа. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Железнодорожный следственный отдел возбудил дело по признакам преступления, по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Прокуратура Новосибирской области начала проверять соблюдение трудового и миграционного законодательства, а также контролировать ход расследования уголовного дела. Как добавили в пресс-службе ведомства, пострадал гражданин иностранного государства.
В школе № 29, где и шли работы, на звонок корреспондента НГС не ответили.
В середине июля рабочий упал с высоты четвертого этажа в доме на улице Бурденко. Молодой человек упал спиной на пенек.
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