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Криминал Упал с третьего этажа: следователи возбудили дело из-за падения рабочего на стройке новосибирской школы

Упал с третьего этажа: следователи возбудили дело из-за падения рабочего на стройке новосибирской школы

Пострадавший оказался гражданином другого государства

1 827
9 комментариев
Инцидент произошел на Октябрьской, 89а

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за падения рабочего с крыши школы № 29.

Как рассказали в пресс-службе комитета, вечером 30 июля велись работы на крыше здания школы и не было обеспечено соблюдение правил техники безопасности. Из-за этого мужчина упал с высоты третьего этажа. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Железнодорожный следственный отдел возбудил дело по признакам преступления, по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

У рабочего в том числе травма головы

Прокуратура Новосибирской области начала проверять соблюдение трудового и миграционного законодательства, а также контролировать ход расследования уголовного дела. Как добавили в пресс-службе ведомства, пострадал гражданин иностранного государства.

В школе № 29, где и шли работы, на звонок корреспондента НГС не ответили.

В середине июля рабочий упал с высоты четвертого этажа в доме на улице Бурденко. Молодой человек упал спиной на пенек.

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Комментарии
9
иккенхисацу
31 июля 2024, 14:56
Начальник скажет что его мигра не знает и он сам на стройку пролез стройматерьял украсть😀
Гость
31 июля 2024, 12:28
За каждым мигрантом « стоит» страна. Есть посольства в России этих стран. Как они защищают своих граждан? Израиль защищает своих, например. Через чур иногда.
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