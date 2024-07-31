Упал с третьего этажа: следователи возбудили дело из-за падения рабочего на стройке новосибирской школы

Инцидент произошел на Октябрьской, 89а Источник: СК по Новосибирской области, «Новосибирск с огоньком» / Telegram











В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за падения рабочего с крыши школы № 29.

Как рассказали в пресс-службе комитета, вечером 30 июля велись работы на крыше здания школы и не было обеспечено соблюдение правил техники безопасности. Из-за этого мужчина упал с высоты третьего этажа. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Железнодорожный следственный отдел возбудил дело по признакам преступления, по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

У рабочего в том числе травма головы Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

Прокуратура Новосибирской области начала проверять соблюдение трудового и миграционного законодательства, а также контролировать ход расследования уголовного дела. Как добавили в пресс-службе ведомства, пострадал гражданин иностранного государства.

В школе № 29, где и шли работы, на звонок корреспондента НГС не ответили.