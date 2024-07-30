«Рассечена голова»: рабочий упал с крыши школы в центре Новосибирска — видео

Инцидент произошел в школе №2 Источник: «Новосибирск с огоньком», Telegram, Александр Ощепков / NGS.RU











В центре Новосибирска с крыши школы №29 упал рабочий. Информацию о происшествии опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».



Инцидент произошел вечером во вторник, 30 июля, в здании по адресу Октябрьская, 89а. Судя по опубликованному видео на место происшествия прибыли медики скорой помощи — они погрузили пострадавшего в служебный автомобиль.



— У мужчины рассечена голова и переломы, — также говорится в сообщении в канале.

Источник: «Новосибирск с огоньком», Telegram

Корреспондент НГС попытался связаться с руководством школы №29, чтобы узнать детали произошедшего — в учреждении не ответили за звонки.



Журналист НГС также обратился за информацией в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области. В ведомстве подтвердили информацию о происшествии и пообещали предоставить подробные данные позже.

