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Происшествия «Рассечена голова»: рабочий упал с крыши школы в центре Новосибирска — видео

«Рассечена голова»: рабочий упал с крыши школы в центре Новосибирска — видео

Пострадавшего госпитализировали на автомобиле реанимации

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2 комментария
Инцидент произошел в школе №2

В центре Новосибирска с крыши школы №29 упал рабочий. Информацию о происшествии опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел вечером во вторник, 30 июля, в здании по адресу Октябрьская, 89а. Судя по опубликованному видео на место происшествия прибыли медики скорой помощи — они погрузили пострадавшего в служебный автомобиль.

— У мужчины рассечена голова и переломы, — также говорится в сообщении в канале.

Корреспондент НГС попытался связаться с руководством школы №29, чтобы узнать детали произошедшего — в учреждении не ответили за звонки.

Журналист НГС также обратился за информацией в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области. В ведомстве подтвердили информацию о происшествии и пообещали предоставить подробные данные позже.

В середине июля рабочий упал с высоты четвертого этажа в доме на улице Бурденко. Молодой человек упал спиной на пенек.

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Комментарии
2
Гость
30 июля 2024, 22:31
Хлопцы хоть скаканули разок от столь благой новости иноагентов? 😂
Гость
30 июля 2024, 22:30
Директора сейчас в отпуске.
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