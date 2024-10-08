Двум пассажиркам не дали улететь из Новосибирска — видео, как их заковали в наручники

Сибирячки не попали в Санкт-Петербург Источник: utsibfo / Telegram











В новосибирском аэропорту Толмачёво транспортные полицейские сняли с рейса двух пассажирок из Сибири. Нетрезвые женщины ругались и вели себя агрессивно. Об этом сообщили в телеграм-канале «Транспортная полиция Сибири».

— Поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, вылетающего рейсом в Санкт-Петербург, требуются полицейские из-за неадекватного поведения двух пассажирок. На месте транспортные полицейские установили, что во время посадки представитель авиакомпании отказал в перелете двум женщинам, — отметили в УТ МВД России по СФО.

Женщины отказались проходить медосвидетельствование Источник: t.me/utsibfo

Сибирячки были очень пьяны и вели себя агрессивно. Женщины не соглашались спуститься с трапа, провоцировали экипаж на конфликт и выражались нецензурно. Полицейские пытались усмирить их на словах, но это не помогло. Тогда сотрудники применили силу и заковали их в наручники. После этого дебоширок доставили в дежурную часть.

36-летняя жительница Кемеровской области и 39-летняя жительница Новосибирска отказались проходить процедуру медосвидетельствования. В отношении сибирячек составили административные протоколы по статьям за «Мелкое хулиганство» (20.1 КоАП РФ) и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (19.3 КоАП РФ). Женщин оштрафовали.