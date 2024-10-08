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Двум пассажиркам не дали улететь из Новосибирска — видео, как их заковали в наручники

Женщины ругались с экипажем и скандалили

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32 комментария

Сибирячки не попали в Санкт-Петербург

В новосибирском аэропорту Толмачёво транспортные полицейские сняли с рейса двух пассажирок из Сибири. Нетрезвые женщины ругались и вели себя агрессивно. Об этом сообщили в телеграм-канале «Транспортная полиция Сибири».

— Поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, вылетающего рейсом в Санкт-Петербург, требуются полицейские из-за неадекватного поведения двух пассажирок. На месте транспортные полицейские установили, что во время посадки представитель авиакомпании отказал в перелете двум женщинам, — отметили в УТ МВД России по СФО.

Женщины отказались проходить медосвидетельствование

Сибирячки были очень пьяны и вели себя агрессивно. Женщины не соглашались спуститься с трапа, провоцировали экипаж на конфликт и выражались нецензурно. Полицейские пытались усмирить их на словах, но это не помогло. Тогда сотрудники применили силу и заковали их в наручники. После этого дебоширок доставили в дежурную часть.

36-летняя жительница Кемеровской области и 39-летняя жительница Новосибирска отказались проходить процедуру медосвидетельствования. В отношении сибирячек составили административные протоколы по статьям за «Мелкое хулиганство» (20.1 КоАП РФ) и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (19.3 КоАП РФ). Женщин оштрафовали.

Ранее НГС писал о том, что полицейских вызвали к трапу самолета до Новосибирска. На пожилого мужчину составили протокол за мелкое хулиганство.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
32
Гость
1 час
Надеюсь мужья от них уже сбежали :)
10436257
15 минут
Классные сибирячки. Где взять контакты?
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