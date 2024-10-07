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Происшествия подробности Добавил работы похоронщикам: сотрудника новосибирского морга наказали за перепутанные тела женщин

Добавил работы похоронщикам: сотрудника новосибирского морга наказали за перепутанные тела женщин

В конфликте с родственниками разбирались похоронные агенты

427
3 комментария

Сo всеми сотрудниками, которые выдают тела для погребения, провели дополнительный инструктаж

Сотрудника новосибирского морга наказали за то, что он перепутал тела покойных, которые выдавал для погребения. Его привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом НГС сообщили в ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы». Ранее АО «Мемориальная служба ИМИ» сообщала о том, что тела двух покойных женщин перепутали, и одно ошибочно увезли в Каргат.

— Из-за обращения АО «Мемориальная служба ИМИ» в ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» (ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ») по поводу выдачи для захоронения по ошибке тела другого лица, мы провели служебную проверку. Сотрудника морга, который допустил это нарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности, — отметили в морге.

В учреждении добавили, что сo всеми сотрудниками, которые выдают тела для погребения, провели дополнительный инструктаж. Тела для погребения выдают только после его опознания родственникам умершего или лицу, взявшему на себя обязанности по погребению.

После этого инцидента главный юрисконсульт АО «ИМИ» говорил о том, что сотрудникам мемориальной службы пришлось решать проблему и улаживать конфликт с родственниками.

Ранее НГС писал о том, что семья из Челябинска похоронила канадца вместо погибшего отца. В Россию привезли чужое тело.

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Комментарии
3
Гость
7 минут
Его привлекли к дисциплинарной ответственности. Как это происходит?
Гость
5 минут
В моргах бывает женский день, мужской день, день бабушек, дедушек, детей. И как назло покойники бывают очень похожи. Только на пол-секунды отвлекли сотрудника или у него мало опыта.... а покойник сам не скажет... Это история жуткая, но так бывает. При приеме тела, сын той женщины, ведь принял ее. А что, сотрудник морга не может ошибиться, раз уж родной сын перепутал мать.
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