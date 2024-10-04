Конфликт на похоронах: в Новосибирске заявили о том, что в морге перепутали тела двух женщин

Во время похорон родственники заметили, что в гробу лежит тело незнакомой женщины Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В новосибирской «Мемориальной службе „ИМИ“» заявили о том, что в городском бюро судебной экспертизы перепутали тела умерших. Одно из них по ошибке отправили в Каргат для захоронения.

— В начале сентября во время прощания, которое организовало АО «ИМИ», родственники и коллеги умершей женщины обнаружили, что в гробу лежит тело незнакомой женщины. Как стало позже понятно, тело покойницы по ошибке увезли Каргат. Сотрудники ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» (Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы) перепутали бирки и тела покойных и выдали их родственникам, — отметили в пресс-службе компании.

Главный юрисконсульт АО «ИМИ» отметил, что сотрудникам пришлось решать проблему и улаживать конфликт с родственниками. Сын покойной отметил, что в морге на опознании он заметил на теле усопшей бирку с ФИО и адресом матери. Из-за горя и некомфортных условий мужчина подписал документы.

— Норм ответственности за «неправильное опознание» нет, поэтому из-за ошибки сотрудников морга наша компания понесла убытки — репутационные и материальные, — уточнил главный юрисконсульт АО.

В АО «ИМИ» пояснили, что прием, проведение экспертизы и выдача объектов экспертизы должны проводиться сотрудниками ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» с учетом действующих норм и правил, которые исключают возможность выдачи тела другого умершего. Таким образом, сотрудники морга нарушили действующие нормы, в результате чего тела перепутали.

По информации АО «ИМИ», в бюро сообщили, что провели служебную проверку и установили, что информация частично подтвердилась.

Корреспондент НГС направила запрос в ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» с просьбой прокомментировать инцидент.