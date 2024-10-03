«От дефектов не застрахованы»: в Новосибирске продолжаются порывы на теплосетях — с чем это связано

По результатам гидравлических испытаний коммунальники выявили свыше 1200 дефектов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске объяснили, почему при старте отопительного сезона в городе случаются аварии и порывы. Об этом рассказал заместитель главного инженера по режимам НТСК Роман Корниенко.

— Это износ сетей. Испытания сами по себе выявляют самые, скажем так, ослабленные места. Но, тем не менее, от дефектов и после испытаний на тех участках, которые давно не менялись, не подвергались капремонту или замене, мы не застрахованы, — сообщил Роман Корниенко в эфире радио «Городская волна».

По информации специалистов, на данный момент износ сетей в городе достигает порядка 65-70%. Вместе с тем в этом году по результатам испытаний коммунальники выявили свыше 1200 дефектов — на 14% больше, чем в прошлом году.

— Большую часть дефектов, которые влияет на подачу теплоснабжения жителям, мы устранили. Количество дефектов больше, потому что в этом году мы испытывали сети большим давлением по рекомендациям Ростехнадзора, чем прошлые года, — сообщил Роман Корниенко. — Подразумевается, что чем больше дефектов при испытаниях будет выявлено, тем меньше их будет зимой. И меньше будет отключений тепла жителям именно зимой.

Роман Корниенко также заявил, что в этом году впервые в большом объеме была проведена внутритрубная диагностика теплосетей с помощью роботов. Коммунальщики проверили 33 километра труб, их них 25 — магистральные трубопроводы на левом берегу Новосибирска.

— Было 13 магистралей по левому берегу проверено. По результатам диагностики там, где было показано плохое состояние трубопровода, выполнена замена участков. Таким образом мы заменили почти что 2 километра трубопроводов, — сказал Корниенко.

Роман Корниенко уточнил, что на левом берегу Новосибирска прошла самая масштабная диагностика и ремонт. Там проверили основные трубы магистралей.