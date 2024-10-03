НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

1 м/c,

зап.

 753мм 70%
Подробнее
0 Пробки
USD 94,51
EUR 104,45

Власти Новосибирска остановили замену маршруток на автобусы

Что интересного в стране
Причины проблем с теплом
Сибиряки — про работу в офисе
4 месяца без горячей воды
Лайфхаки для уютного дома
Королева Хэллоуина
Взрывотехник о ЧП на Линейной
Новости в Telegram
Происшествия «От дефектов не застрахованы»: в Новосибирске продолжаются порывы на теплосетях — с чем это связано

«От дефектов не застрахованы»: в Новосибирске продолжаются порывы на теплосетях — с чем это связано

Износ сетей в городе составляет порядка 65-70%

323
4 комментария

По результатам гидравлических испытаний коммунальники выявили свыше 1200 дефектов

В Новосибирске объяснили, почему при старте отопительного сезона в городе случаются аварии и порывы. Об этом рассказал заместитель главного инженера по режимам НТСК Роман Корниенко.

— Это износ сетей. Испытания сами по себе выявляют самые, скажем так, ослабленные места. Но, тем не менее, от дефектов и после испытаний на тех участках, которые давно не менялись, не подвергались капремонту или замене, мы не застрахованы, — сообщил Роман Корниенко в эфире радио «Городская волна».

По информации специалистов, на данный момент износ сетей в городе достигает порядка 65-70%. Вместе с тем в этом году по результатам испытаний коммунальники выявили свыше 1200 дефектов — на 14% больше, чем в прошлом году.

— Большую часть дефектов, которые влияет на подачу теплоснабжения жителям, мы устранили. Количество дефектов больше, потому что в этом году мы испытывали сети большим давлением по рекомендациям Ростехнадзора, чем прошлые года, — сообщил Роман Корниенко. — Подразумевается, что чем больше дефектов при испытаниях будет выявлено, тем меньше их будет зимой. И меньше будет отключений тепла жителям именно зимой.

Роман Корниенко также заявил, что в этом году впервые в большом объеме была проведена внутритрубная диагностика теплосетей с помощью роботов. Коммунальщики проверили 33 километра труб, их них 25 — магистральные трубопроводы на левом берегу Новосибирска.

— Было 13 магистралей по левому берегу проверено. По результатам диагностики там, где было показано плохое состояние трубопровода, выполнена замена участков. Таким образом мы заменили почти что 2 километра трубопроводов, — сказал Корниенко.

Роман Корниенко уточнил, что на левом берегу Новосибирска прошла самая масштабная диагностика и ремонт. Там проверили основные трубы магистралей.

В январе 2024 года на левом берегу Новосибирска произошли несколько коммунальных аварий. В городе вводили режим ЧС.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
39 минут
перекресток фрунзе - жилиной. 3 недели назад, примерно, закидали яму и заасфальтировали свои раскопки. Сейчас снова в том же месте раскопки. поэтому вот это: "Но, тем не менее, от дефектов и после испытаний на тех участках, которые давно не менялись, не подвергались капремонту или замене, мы не застрахованы, — сообщил Роман Корниенко" - все ....я
Гость
27 минут
хорошие отговорки у бездельников. Мне нравяца такие отговорки))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Алла,42

Ana,38

Михаил,42

Слава,51

игорь,51

Александр,41

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление