На Кубани автобус врезался в фуру и вспыхнул — водитель грузовика погиб, пострадали дети. Видео с места аварии

Очевидцы сняли место аварии на видео Источник: Старокорсунская / T.me

Под Краснодаром произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и загорелся.

Источник: МЧС РФ

На месте ЧП работают спасатели и медики, приехали 12 бригад скорой помощи. По информации от оперативного штаба края, водитель фуры погиб.

— Травмы получили пять человек, в том числе три ребенка, — передали в МЧС РФ.

Дети получили травмы средней тяжести.

Авария случилась в станице Старокорсунской. Автобус «Краснодар — Ставрополь» следовал по трассе и врезался в фуру. После столкновения начался сильный пожар, спасатели уже локализовали возгорание.

В автобусе ехали 49 человек. Сейчас трассу, где случилась авария, перекрыли.

Обновлено.

Стало известно, что пассажирами автобуса были болельщики гандбольной команды. По обновленной информации, пострадали 25 человек. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

Наши коллеги из 93.RU рассказывают о происходящем в режиме онлайн.

Ранее мы писали о том, что в Египте перевернулся автобус с туристами. Более 20 россиян попали в больницу. Туристический автобус следовал из Шарм-эш-Шейха.