На Кубани автобус врезался в фуру и вспыхнул — водитель грузовика погиб, пострадали дети. Видео с места аварии

Под Краснодаром произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и загорелся.
На месте ЧП работают спасатели и медики, приехали 12 бригад скорой помощи. По информации от оперативного штаба края, водитель фуры погиб.
— Травмы получили пять человек, в том числе три ребенка, — передали в МЧС РФ.
Дети получили травмы средней тяжести.
Авария случилась в станице Старокорсунской. Автобус «Краснодар — Ставрополь» следовал по трассе и врезался в фуру. После столкновения начался сильный пожар, спасатели уже локализовали возгорание.
В автобусе ехали 49 человек. Сейчас трассу, где случилась авария, перекрыли.
Обновлено.
Стало известно, что пассажирами автобуса были болельщики гандбольной команды. По обновленной информации, пострадали 25 человек. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.
Наши коллеги из 93.RU рассказывают о происходящем в режиме онлайн.
Ранее мы писали о том, что в Египте перевернулся автобус с туристами. Более 20 россиян попали в больницу. Туристический автобус следовал из Шарм-эш-Шейха.
В транспорте находились 43 туриста. Пострадал 21 россиянин, 9 граждан Италии, 11 граждан Турции и два англичанина. Их госпитализировали.