Сибиряк погиб после нападения медведя — мужчина работал на базе отдыха

Сибиряк получил множественные раны Источник: СУ СК РФ по Кузбассу, телеграм











В Кемеровской области медведь напал на работника базы отдыха. Мужчина погиб, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Сообщение по факту нападения животного поступило следователям в среду, 25 сентября. Инцидент произошел в Прокопьевском муниципальном округе.

— Мужчина получил множественные раны, вследствие чего скончался, — объяснили в ведомстве.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Сейчас сотрудники проводят комплекс действий, направленных на установление обстоятельств. Кроме того, следователи осмотрели место происшествия и допрашивают очевидцев.

Следователи опубликовал видео с места произошедшего Источник: СУ СК РФ по Кузбассу, телеграм

На видео, которое опубликовали в СК, можно увидеть несколько вольеров, внутри одного из них находится медведь. Судя по кадрам, на месте установлены предупреждающие знаки.

— Осторожно! Хищные звери, — сообщается в объявлении.

Телеграм-канал Mash Siberia заявил, что на базе отдыха в клетке жило два медведя.