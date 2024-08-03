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Следы крупного медведя нашли в НСО

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Животные Следы крупного медведя нашли в Новосибирской области — косолапый заявился на пасеку

Следы крупного медведя нашли в Новосибирской области — косолапый заявился на пасеку

Животного заметили в Маслянинском районе

1 808
14 комментариев
В Минприроды НСО уже выясняют обстоятельства инцидента

Следы крупного медведя обнаружили в Маслянинском районе Новосибирской области. Как сообщили очевидцы, следы косолапого заметили недалеко от пасеки.

— Медведь посетил пасеку в Маслянинском районе. Улей мишка не тронул, — написали очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

В региональном Минприроды сообщили, что уже занимаются этой ситуацией. Сейчас специалисты выясняют, где именно заметили медведя.

Ранее следы крупного медведя нашли в Кудряшовском бору. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

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Комментарии
14
Zemb
3 августа 2024, 21:06
они выясняют где именно побывал медведь... по следам непонятно?
Cobalt & Nickel
3 августа 2024, 20:05
Прямо, сенсация и неожиданность. Медведь в Новосибирской области появился. Вот если бы следы жирафа или носорога обнаружили, вот это была бы новость
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