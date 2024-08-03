Следы крупного медведя нашли в Новосибирской области — косолапый заявился на пасеку

Следы крупного медведя обнаружили в Маслянинском районе Новосибирской области. Как сообщили очевидцы, следы косолапого заметили недалеко от пасеки.
— Медведь посетил пасеку в Маслянинском районе. Улей мишка не тронул, — написали очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
В региональном Минприроды сообщили, что уже занимаются этой ситуацией. Сейчас специалисты выясняют, где именно заметили медведя.
Ранее следы крупного медведя нашли в Кудряшовском бору. Жителей просят соблюдать меры безопасности.
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