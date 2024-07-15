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Животные Следы крупного медведя нашли в Кудряшовском бору — охота там запрещена

Следы крупного медведя нашли в Кудряшовском бору — охота там запрещена

Жителей просят соблюдать меры безопасности

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1 комментарий
Судя по размеру следа от лапы, животное достаточно крупное

14 июля охотовед природоохранной инспекции Новосибирской области нашел следы медведя в «Кудряшовском бору». Он увидел их при патрулировании территории.

— Следы обнаружены при патрулировании заказника, это естественная среда обитания диких животных. Охота в заказнике запрещена, необходимо соблюдать все меры, о которых мы систематически информируем на наших информационных ресурсах (сайт и соцсети), — рассказали НГС в министерстве природы Новосибирской области.

Тем, кто собирается в «Кудряшовский бор» на сбор грибов и ягод, рекомендовали быть осторожными и не ходить в заказник в одиночку.

«Кудряшовский бор» — государственный природный заказник площадью в 17 671 гектар. Расположен в 10 километрах к северо-западу от Новосибирска. В бору обитают косуля, лось, барсук, зайцы русак и беляк, лисица, белка, рысь, колонок, горностай, светлый хорь, ласка, тетерев, глухарь, перепел, серая и белая куропатки, некоторые виды уток. В заказнике находится 214 археологических памятников разных исторических периодов.

На прошлой неделе в Новосибирском районе в деревне Ярково заметили медведицу с двумя медвежатами.

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Медведь Следы медведя Кудряшовский бор Заказник
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Комментарии
1
Гость
15 июля 2024, 15:01
"Следы крупного медведя нашли в Кудряшовском бору — охота там запрещена" - А вы об этом медведю сказали?
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