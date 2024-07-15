Следы крупного медведя нашли в Кудряшовском бору — охота там запрещена

Судя по размеру следа от лапы, животное достаточно крупное



Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











14 июля охотовед природоохранной инспекции Новосибирской области нашел следы медведя в «Кудряшовском бору». Он увидел их при патрулировании территории.

— Следы обнаружены при патрулировании заказника, это естественная среда обитания диких животных. Охота в заказнике запрещена, необходимо соблюдать все меры, о которых мы систематически информируем на наших информационных ресурсах (сайт и соцсети), — рассказали НГС в министерстве природы Новосибирской области.



Тем, кто собирается в «Кудряшовский бор» на сбор грибов и ягод, рекомендовали быть осторожными и не ходить в заказник в одиночку.



«Кудряшовский бор» — государственный природный заказник площадью в 17 671 гектар. Расположен в 10 километрах к северо-западу от Новосибирска. В бору обитают косуля, лось, барсук, зайцы русак и беляк, лисица, белка, рысь, колонок, горностай, светлый хорь, ласка, тетерев, глухарь, перепел, серая и белая куропатки, некоторые виды уток. В заказнике находится 214 археологических памятников разных исторических периодов.



На прошлой неделе в Новосибирском районе в деревне Ярково заметили медведицу с двумя медвежатами.