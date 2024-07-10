НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

с-з.

 748мм 42%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,00
EUR 95,34

СРОЧНО

С берега Оби выселяют пескобазы

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соц.сети
Судят бывшего полицейского
Освобождают берег Оби
Сибирячка с бионической рукой
Как в городе (не) строят метро
Афиша на июль
Второе дело против чиновника
Репортаж с последнего Playa
НГС в Telegram
Животные «Проверяют на прочность деревья»: под Новосибирском заметили медведицу с медвежатами

«Проверяют на прочность деревья»: под Новосибирском заметили медведицу с медвежатами

Жителей попросили не заходить в лес

4 179
31 комментарий
Инцидент произошел в деревне Ярково

В Новосибирском районе в деревне Ярково заметили медведицу с двумя медвежатами. Как сообщили в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области, медведица ходит в лесу.

— Обходят по широкой дуге дома и ведут себя спокойно — мать собирает ягоды, а дети играют и проверяют на прочность деревья, — отметили в телеграм-канале Минприроды.

Специалисты попросили местных жителей сегодня, 10 июля, не заходить в лес.

В Искитимском районе в начале июня нашли следы медведя. Как сообщили НГС в пресс-службе Министерства природы, их обнаружили в охотничьих угодьях.

ПО ТЕМЕ
Медведь Новосибирск Деревня Животные
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Лабео
10 июля 2024, 14:19
Что такое лев, в котором они ходят?
Bazilich
10 июля 2024, 14:08
Папку ищут...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Светлана,44

AlexLove,44

Андрей Нагаев,58

Ксюша,37

Наталия,42

Анна,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление