«Проверяют на прочность деревья»: под Новосибирском заметили медведицу с медвежатами

Инцидент произошел в деревне Ярково Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском районе в деревне Ярково заметили медведицу с двумя медвежатами. Как сообщили в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области, медведица ходит в лесу.



— Обходят по широкой дуге дома и ведут себя спокойно — мать собирает ягоды, а дети играют и проверяют на прочность деревья, — отметили в телеграм-канале Минприроды.



Специалисты попросили местных жителей сегодня, 10 июля, не заходить в лес.