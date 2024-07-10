«Проверяют на прочность деревья»: под Новосибирском заметили медведицу с медвежатами

В Новосибирском районе в деревне Ярково заметили медведицу с двумя медвежатами. Как сообщили в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области, медведица ходит в лесу.
— Обходят по широкой дуге дома и ведут себя спокойно — мать собирает ягоды, а дети играют и проверяют на прочность деревья, — отметили в телеграм-канале Минприроды.
Специалисты попросили местных жителей сегодня, 10 июля, не заходить в лес.
В Искитимском районе в начале июня нашли следы медведя. Как сообщили НГС в пресс-службе Министерства природы, их обнаружили в охотничьих угодьях.