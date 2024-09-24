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Сибиряк уплыл рыбачить на лодке и пропал

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Происшествия Перед исчезновением пришел к жене в больницу: сибиряк уплыл рыбачить на лодке и пропал

Перед исчезновением пришел к жене в больницу: сибиряк уплыл рыбачить на лодке и пропал

Местонахождение мужчины неизвестно уже несколько дней

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7 комментариев

Мужчина пропал на минувших выходных

На Алтае пропал 35-летний Сергей Алымов. Как сообщила редакции НГС супруга мужчины Анастасия, он ушел на рыбалку на минувших выходных.

Анастасия рассказала, что живет с супругом в селе Крутиха Алтайского края. Пара переехала в регион из Новосибирской области около шести лет назад. Последний раз сибирячка видела супруга в субботу, 21 сентября. В тот день он навещал ее в больнице.

— Я болею и лежу в больнице. Когда он отправлялся на рыбалку, он приходил ко мне с утра. В субботу пришел ко мне, принес покушать, пошел на работу и сказал: «Я до обеда отработаю и вечером поедем на рыбалку», — сказала Анастасия.

Вечером, перед тем, как отправиться на рыбалку, Сергей позвонил супруге, после чего пара еще несколько раз связывалась. Мужчина поделился с женой фотографией со своей «охоты» — он прислал снимок пойманной рыбы. Находку он решил вернуть в воду.

Последний раз Сергей выходил на связь с Анастасией в 19:30 часов 21 сентября. На следующий день он уже не отвечал на звонки — его телефон не был разряжен, но и не в Сети.

— Позвонила на телефон друга, он тоже трубку не взял. Спустя какое-то время он сам позвонил и спрашивает: «Настя, тебе Сережка не звонил? Не знаю, куда уплыл», — сказала девушка. — Позже я звоню, он говорит: «Не появился».

Анастасия уточнила, что ее мужу нравится рыбачить, но ранее он не пропадал. Рост Сергея составляет 185-187 сантиметров, волосы русые, глаза карие, телосложение худощавое. Из-за исчезновения его родные обратились в полицию, информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

— Поступило заявление, проводится проверка и весь комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы найти гражданина, — объяснили в полиции.

Знакомая Сергея Татьяна рассказала НГС подробности исчезновения мужчины. Она сообщила, что сибиряк ушел с другом на рыбалку на протоку Банную.

— Они немножко порыбачили. Друг лег в палатку поспать, Сергей пошел дальше. Потом я нашла ребят с Ярового: они позвонили по объявлению и сказали, что ночью видели Сергея. Он с ними остановился, разговаривал, посидел часик-два и пошел не в сторону лагеря, а ниже по течению, — сообщила Татьяна.

Последнее место, где видели Сергея — Соколовская протока. Известно, что мужчина ушел на лодке «Ерш» зеленого цвета, с собой у него были 4,5 литра бензина и телефон в эконом-режиме.

В середине сентября в Новосибирске пропали двое мальчиков 12 лет. Позже их нашли живыми.

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Комментарии
7
Zemb
25 минут
хорошо хоть фотка не из бани.... приличную нашли.
МАРГО
17 минут
Зачем по лесу ночью ходить? Мало ли кого встретишь - леший, Яга или просто недруг какой... Пусть найдётся рыбак живым и здоровым. Жена очень ждёт его домой...
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