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Происшествия Обещали заплатить 20 тысячи долларов: в Омске двое подростков сожгли военный вертолет

Обещали заплатить 20 тысячи долларов: в Омске двое подростков сожгли военный вертолет

Подростки бросили бутылку с зажигательной смесью

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4 комментария

Подростки так и не получили обещанные деньги

В Омске двое школьников сожгли военный вертолет, об этом сообщает телеграм-канал Baza. По информации издания, 16-летние подростки получили предложение о заработке через Telegram. За поджог вертолета им обещали заплатить 20 тысячи долларов.

Сгоревший вертолет

По предварительной информации, подростки совершили преступление вечером 21 сентября. Они бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8, а после убежали. Однако деньги за свое преступление они так и не получили.

Как стало известно NGS55.RU, происшествие произошло на военном аэродроме Омск-Северный.

Ранее вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма.

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Комментарии
4
282558467
6 минут
Надо было брать предоплату.
Гость
6 минут
20 тысячи долларов.Тысяч!!!
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