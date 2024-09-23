Обещали заплатить 20 тысячи долларов: в Омске двое подростков сожгли военный вертолет

В Омске двое школьников сожгли военный вертолет, об этом сообщает телеграм-канал Baza. По информации издания, 16-летние подростки получили предложение о заработке через Telegram. За поджог вертолета им обещали заплатить 20 тысячи долларов.

По предварительной информации, подростки совершили преступление вечером 21 сентября. Они бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет Ми-8, а после убежали. Однако деньги за свое преступление они так и не получили.