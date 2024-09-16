«Выстрелил два раза в девочек, потом начал по ним молотками бить». Всё, что известно о нападении на школьников в Челябинске

В Челябинске в школе 13-летний подросток напал на одноклассников. Он пришел в школу с двумя молотками, ножом и пистолетом. В результате ранены трое детей и учитель. Наши коллеги из 74.RU собрали всё, что известно о происшествии, в одном материале.
Что случилось?
Подросток пришел в школу во время первого урока, беспрепятственно миновал охрану и рамку металлодетектора, несмотря на оружие в сумке. Сначала он направился в туалет, а за пять минут до конца урока с криками забежал в кабинет биологии, начал стрелять, бить молотком и резать ножом одноклассниц.
За девочек вступился один из мальчиков и 57-летняя учительница. После этого подросток выскочил из класса и попытался покончить с собой в школьном туалете. Довести задуманное до конца ему не дали прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии. Территорию школы сразу оцепили, а учеников отправили по домам.
Кто пострадал?
В больницу попали четыре человека. Тяжелые травмы получили две 13-летние девочки, их обеих позже прооперировали. В больницу также госпитализировали учительницу и пытавшегося остановить буйного подростка одноклассника.
Была ли травля?
Друг подростка, устроившего нападение в школе, рассказал, что его без причины доводили одноклассники.
При этом источник 74.RU рассказал, что подросток уже попадал в поле зрения силовиков в связи с экстремистскими взглядами. А буквально за несколько минут до нападения на странице мальчика в «ВКонтакте» появились высказывания, которые можно интерпретировать как радикальные.
После задержания школьник хладнокровно рассказал, как готовился к нападению, как бил молотком по головам девчонок и как хотел транслировать всё в прямом эфире, чтобы прославиться.
Что известно о семье?
Соседи хорошо отзываются о семье 13-летнего мальчика. По их словам, мама работает медсестрой в больнице, папа — заводчанин. Ребенок в семье единственный, и вопросов к родителям никогда не возникало. Единственное, что смущало соседей, что школьник никогда не выходил из дома один, родители его всегда сопровождали.
Уголовное дело
Сразу после нападения Следственный комитет возбудил два уголовных дела — об организации убийства двух и более человек и халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 33, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ, часть 2 статьи 293 УК РФ).
В доме, где живет напавший, прошли следственные действия, после этого маму увезли в Следственный комитет. Самого подростка госпитализировали в психоневрологическую больницу. Выяснилось, что он уже состоял на учете и ранее получал лечение у психиатра.
К кому еще возникли вопросы?
За охрану школы отвечает ЧОП «Правопорядок+». Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника сотрудницы ЧОО, пропустившей ученика с оружием в школу.
Что дальше?
После ЧП в образовательных учреждениях города усилили меры безопасности, а ученикам школы, где произошло нападение, предложили помощь психолога. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил профильным подразделениям Следственного комитета России решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, которые пытались остановить нападавшего подростка.
Уголовное дело расследуется, но напавший подросток, вероятно, избежит наказания, так как не достиг возраста уголовной ответственности.