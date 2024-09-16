Прилетит после полуночи: в Новосибирске задерживается прибытие рейса из Владивостока

Информация об этом появилась на сайте аэропорта Толмачево Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске задерживается прилет авиарейса из Владивостока. По информации онлай-табло аэропорта «Толмачево», самолет должен был прибыть еще в 16:25 — он может задержаться более чем на восемь часов.

На сайте аэропорта сказано, что расчетное время прибытия борта — 00:40 часов 17 сентября. Речь идет о самолете авиакомпании S7 Airlines.

По данным аэропорта, борт окажется в городе 17 сентября Источник: tolmachevo.ru











На сайте авиаперевозчика сообщается, что самолет задержан на 8 часов 23 минуты, он уже вылетел. НГС направил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. Корреспондент также обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево.