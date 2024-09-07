«Двое больных на борту»: летевший в Новосибирск самолет направили в Читу

Информация о происшествии появилась в соцсетях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











7 сентября летевший в Новосибирск самолет направили в Читу. Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, на борту оказались больные пассажиры.

По его данным, самолет летел в аэропорт Толмачево из Благовещенска. Речь идет о рейсе авиакомпании «Сибирь».

— Экипаж доложил о наличии 2 больных на борту, предположительно гипертонический криз. КВС принял решение следовать на запасной аэродром — Чита, — сказано в сообщении.

Рейс уже прибыл в Новосибирск Источник: tolmachevo











Информация о том, что самолет совершил промежуточную посадку в Чите, появилась на сайте аэропорта Толмачево. По его данным, рейс прибыл в Новосибирск с небольшой задержкой.

НГС позвонил в международный аэропорт Читы с просьбой подтвердить данные о происшествии. Как сообщили корреспонденту издания, на месте предоставили скорую помощь. Люди, которых сняли с борта, находятся в аэропорту, завтра они вылетают в Новосибирск.

НГС также направил запрос в пресс-службу S7 Airlines с просьбой прокомментировать данные.