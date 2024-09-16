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Происшествия Спецоперация на Украине Взрывы и горящие автомобили: Белгород подвергся обстрелам со стороны Украины

Взрывы и горящие автомобили: Белгород подвергся обстрелам со стороны Украины

По городу поднимаются столбы черного дыма

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68 комментариев

Два автомобиля охватил огонь

Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Начался пожар. Горят автомобили. Также пострадал жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попаданиях в жилые помещения, — сообщил Гладков.

По пути к месту происшествия автомобиль губернатора обгоняла пожарная машина

На видео с места происшествия заметны столбы черного дыма в нескольких местах.

В Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины

Губернатор поехал на место происшествия, чтобы разобраться, какая помощь сейчас необходима жителям. В данный момент информации о пострадавших нет. Ранее в городе была объявлена ракетная опасность.

Больше всего от обстрелов страдают приграничные регионы: Белгородская, Курская и Брянская области. Жителей наиболее опасных районов эвакуировали. Туда прилетают не только БПЛА, но и ракеты. Однако иногда беспилотники добираются и вглубь России. На прошлой неделе пострадали жители подмосковного Раменского. Погибла женщина.

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Белгород Пожар Обстрел ВСУ Автомобили Взрыв
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Комментарии
70
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
16 сентября 2024, 11:46
подачка от государства в несколько тыс. рублей, должна положительно настроить пострадавших россиян, что бы они продолжали упорно прославлять верховного предводителя и думать что кроме него, больше некому вешать им лапшу...ну и ессно осознание того, что все мы попадем в рай, сильнейший аргумент и довод сплотиться и поддержать)))...поэтому сейчас россиянам как прожженным уже терпилам, надо просто потерпеть...
Гость
16 сентября 2024, 11:28
Уплулу Что то случилось,кто подскажет?
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