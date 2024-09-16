Взрывы и горящие автомобили: Белгород подвергся обстрелам со стороны Украины

Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Начался пожар. Горят автомобили. Также пострадал жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
— Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попаданиях в жилые помещения, — сообщил Гладков.
На видео с места происшествия заметны столбы черного дыма в нескольких местах.
Губернатор поехал на место происшествия, чтобы разобраться, какая помощь сейчас необходима жителям. В данный момент информации о пострадавших нет. Ранее в городе была объявлена ракетная опасность.
Больше всего от обстрелов страдают приграничные регионы: Белгородская, Курская и Брянская области. Жителей наиболее опасных районов эвакуировали. Туда прилетают не только БПЛА, но и ракеты. Однако иногда беспилотники добираются и вглубь России. На прошлой неделе пострадали жители подмосковного Раменского. Погибла женщина.