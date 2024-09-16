Взрывы и горящие автомобили: Белгород подвергся обстрелам со стороны Украины

Два автомобиля охватил огонь Источник: Baza / T.me











Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Начался пожар. Горят автомобили. Также пострадал жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попаданиях в жилые помещения, — сообщил Гладков.

По пути к месту происшествия автомобиль губернатора обгоняла пожарная машина Источник: Настоящий Гладков / T.me

На видео с места происшествия заметны столбы черного дыма в нескольких местах.

В Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины Источник: Baza / T.me

Губернатор поехал на место происшествия, чтобы разобраться, какая помощь сейчас необходима жителям. В данный момент информации о пострадавших нет. Ранее в городе была объявлена ракетная опасность.