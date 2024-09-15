Было темно: под Новосибирском в ночном ДТП погибла женщина — фото с места аварии

Авария произошла в Новосибирском районе Источник: Госавтоинспекция по Новосибирской области











Сибирячка на Toyota Caldina насмерть сбила женщину-пешехода в Новосибирском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 15 сентября. Примерно в 3:00 на дороге Н-2141, ведущей из села Сокур в сторону Новосибирска, 30-летняя сибирячка за рулем Toyota Caldina наехала на женщину, которая шла по проезжей части. На улице было темно.

Судя по кадрам, в результате столкновения автомобиль получил повреждения Источник: Госавтоинспекция по Новосибирской области











— Пешеход шёл по проезжей части во встречном направлении без световозвращающих элементов на одежде. В результате произошедшего женщина, на вид около 35 лет, получила травмы не совместимые с жизнью, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.