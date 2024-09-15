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Происшествия Было темно: под Новосибирском в ночном ДТП погибла женщина — фото с места аварии

Было темно: под Новосибирском в ночном ДТП погибла женщина — фото с места аварии

На одежде женщины не было световозвращающих элементов — водитель её не увидела

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9 комментариев

Авария произошла в Новосибирском районе

Сибирячка на Toyota Caldina насмерть сбила женщину-пешехода в Новосибирском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 15 сентября. Примерно в 3:00 на дороге Н-2141, ведущей из села Сокур в сторону Новосибирска, 30-летняя сибирячка за рулем Toyota Caldina наехала на женщину, которая шла по проезжей части. На улице было темно.

Судя по кадрам, в результате столкновения автомобиль получил повреждения

— Пешеход шёл по проезжей части во встречном направлении без световозвращающих элементов на одежде. В результате произошедшего женщина, на вид около 35 лет, получила травмы не совместимые с жизнью, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее НГС писал о том, как новосибирец на LADA сбил насмерть мотоциклиста.

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Новосибирский район ДТП Авария Смертельная авария ГАИ
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Комментарии
9
mr.Mister.
15 сентября 2024, 10:49
Скорее всего у этого пруля и фары то нормально не горели!!
жму 200
15 сентября 2024, 10:20
одна курица устранила другую
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