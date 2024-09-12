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Происшествия Конфликт с матерью: 9-летняя школьница попыталась совершить самоубийство в Академгородке

Конфликт с матерью: 9-летняя школьница попыталась совершить самоубийство в Академгородке

Девочку увезли в больницу

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Школьница выжила после инцидента

12 сентября в Новосибирске 9-летняя школьница в Академгородке совершила попытку суицида.

— Девочка 9 лет, третьеклассница. Была на больничном дома с одним из взрослых, — сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией. — Жива, увезли в больницу.

По информации от директора школы, в учреждении работают по всем положенным алгоритмам, специалисты психолого-педагогической службы окажут поддержку всем — и детям, и родителям, и педагогам.

Другой источник НГС, в правоохранительных органах, сообщает, что перед происшествием у девочки был конфликт с матерью.

НГС также обратился в пресс-службу ГУ МВД России и Минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.

Следственный отдел по Советскому району ведет уголовно-процессуальную проверку по сообщению, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
1
Гость
12 сентября 2024, 17:42
лена путина: а при чем здесь школа???? "По информации от директора". может пора родителям иныормировать, отвечать за своих детей. учителя, как же мне вас жалко.
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