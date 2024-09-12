Конфликт с матерью: 9-летняя школьница попыталась совершить самоубийство в Академгородке

12 сентября в Новосибирске 9-летняя школьница в Академгородке совершила попытку суицида.
— Девочка 9 лет, третьеклассница. Была на больничном дома с одним из взрослых, — сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией. — Жива, увезли в больницу.
По информации от директора школы, в учреждении работают по всем положенным алгоритмам, специалисты психолого-педагогической службы окажут поддержку всем — и детям, и родителям, и педагогам.
Другой источник НГС, в правоохранительных органах, сообщает, что перед происшествием у девочки был конфликт с матерью.
НГС также обратился в пресс-службу ГУ МВД России и Минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.
Следственный отдел по Советскому району ведет уголовно-процессуальную проверку по сообщению, устанавливаются обстоятельства произошедшего.