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Происшествия «Сигнализации сработали»: новосибирец услышал грохот в районе ТЭЦ-2

«Сигнализации сработали»: новосибирец услышал грохот в районе ТЭЦ-2

По словам очевидца, из трубы какое-то время шел дым

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39 комментариев

В СГК уточняют информацию по происшествию

Житель Новосибирска услышал утром 4 сентября грохот на ТЭЦ-2 на улице Станционной. По словам мужчины, у стоящих автомобилей сработали сигнализации. Читатель рассказал о произошедшем НГС.

— На ТЭЦ-2 в районе 8:50 был сильный хлопок, сигнализации машин сработали. Появился дым возле трубы, но сейчас дыма нет. Надеюсь, никто там не пострадал,  — написал читатель.

Корреспондент НГС обратилась в «Сибирскую генерирующую компанию», комментарий обещали предоставить позже. Накануне в телеграм-канале СГК сообщали, что с 3 сентября начинаются гидравлические испытания теплосетей на головном участке ТЭЦ-2. Он пройдет без отключений горячей воды.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, что из трубы котельной в центре Новосибирска повалил черный дым. Читатели также пожаловались на неприятный запах.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено:

В СГК прокомментировали инцидент.

— Хлопок с выбросом пылевой смеси возник в системе пылеприготовления, где уголь измельчают для сжигания в котле. На работу оборудования это не повлияло — сработали специально предусмотренные клапаны, предохраняющие от повышения давления.ТЭЦ-2 работает в штатном режиме, пострадавших нет, остановки оборудования не требуется, — отметили в компании.

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Комментарии
39
Yumare
4 сентября 2024, 10:27
Кто-то курил в неположенном месте?
Бессонница
4 сентября 2024, 11:46
Захожу на НГС только комменты читаю, стараюсь не писать и не отвечать, но супер, прям 🔥. Юмористы. Реакция прям почти мгновенная. Журналисты что пишут - не интересно.Вот комментаторы 👍👍👍
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