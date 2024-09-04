«Сигнализации сработали»: новосибирец услышал грохот в районе ТЭЦ-2

В СГК уточняют информацию по происшествию Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Житель Новосибирска услышал утром 4 сентября грохот на ТЭЦ-2 на улице Станционной. По словам мужчины, у стоящих автомобилей сработали сигнализации. Читатель рассказал о произошедшем НГС.

— На ТЭЦ-2 в районе 8:50 был сильный хлопок, сигнализации машин сработали. Появился дым возле трубы, но сейчас дыма нет. Надеюсь, никто там не пострадал, — написал читатель.

Корреспондент НГС обратилась в «Сибирскую генерирующую компанию», комментарий обещали предоставить позже. Накануне в телеграм-канале СГК сообщали, что с 3 сентября начинаются гидравлические испытания теплосетей на головном участке ТЭЦ-2. Он пройдет без отключений горячей воды.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что из трубы котельной в центре Новосибирска повалил черный дым. Читатели также пожаловались на неприятный запах.