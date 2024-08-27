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Экология подробности Пахнет жареными калошами: из трубы котельной в центре Новосибирска повалил черный дым

Пахнет жареными калошами: из трубы котельной в центре Новосибирска повалил черный дым

Котельная располагается недалеко от железной дороги

1 785
27 комментариев

Черную копоть из трубы жительница заметила возле здания на Железнодорожной, 3

В центре Новосибирска из трубы котельной повалил черный дым — НГС выяснил, с чем это связано.

— Такую картину наблюдаю каждый день, проходя рядом с Железнодорожной, 3. Этот черный дым летит в окна домов, находящихся рядом, а их немало. Вонь жареных калош. Что это? , — написала в редакцию читательница Ася.

На фото, которые предоставила сибирячка, видна труба котельной, из который валит черный густой дым

Ситуацию смогли объяснить представители железной дороги, неподалеку от которой располагается объект.

— Котельная на балансе Федеральной пассажирской компании. В этом году здесь обновили часть оборудования, а сейчас ее готовят к запуску. 26 августа запустили первый раз очистку котлов перед отопительным сезоном на 30 минут. Технология предполагает не долгие выхлопы. Во время отопительного сезона котельная будет работать в обычном режиме. На предприятии круглосуточно работает экологический контроль, — отметила начальник отдела по работе со СМИ Западно-Сибирской железной дороги Анна Богданова.

По данным «Контур. Фокус», АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») — действующее предприятие, зарегистрированное в декабре 2009 года в Москве. Держатель реестра акционеров АО — ЗАО «Регистраторское общество „Статус“» (действующие учредители компании не указаны). Ранее учредителем АО «ФПК» был ОАО «Российские Железные Дороги» (100%). Генеральный директор — Пястолов Владимир Геннадьевич. Основная деятельность — перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении. Выручка на конец 2023 года составила 391,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 21,1 миллиарда рублей.

На сайте ФПК также указано, что компания перевозит пассажиров в поездах дальнего следования во внутригосударственном и межгосударственном сообщениях, перевозку багажа и грузобагажа в дальнем следовании, обслуживание пассажиров, а также техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

Ранее НГС писал о том, что на Первомайке почувствовали серу в воздухе. Точный источник вони пока неизвестен.

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Комментарии
28
Радио Свобода
27 августа 2024, 12:37
Неудивительно для странки третьего мира
275239151
27 августа 2024, 12:28
Жарят калоши. А что? Нельзя?
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