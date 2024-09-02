«Будто бы затолкали в машину»: 14-летний школьник заявил о похищении — он не вернулся с утренней пробежки

Его обнаружили глубоко в лесу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском районе, завершились происки пропавшего 14-летнего Богдана, который пропал сегодня утром в селе Сосновка. Как рассказала сестра мальчика, его обнаружила знакомая глубоко в лесу. Сам школьник заявил родственникам, что его похитили.

— Богдана нашла наша знакомая, которая вместе со своей собакой пошла его на поиски. Нашли глубоко в лесу. Со слов Богдана, его якобы похитили неизвестные. Будто бы мужчины затолкали в машину и увезли, — рассказала НГС сестра мальчика Екатерина.

Мальчик пропал сегодня утром, когда вышел на пробежку. По словам родных, подросток хорошо знает эти места и дольше, чем на час никогда не уходил. Ранее Богдан не пропадал.

В пресс-службе регионального МВД опровергли информацию о похищении молодого человека.

— Проводится проверка, предварительно установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось, — пояснили в ведомстве.