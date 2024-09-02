«Скоро темно»: в Сосновке 14-летний мальчик пошел бегать в лес и пропал

Ребенок ушел бегать в лес Источник: читатель НГС / Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском районе, в селе Сосновка, в лесу пропал 14-летний Богдан Кучеров. Он пошел заниматься бегом в 8 утра и не взял с собой телефон. Об этом НГС рассказала сестра мальчика Екатерина.

— Там большой густой лес. Ушел, убежал в лесу, там есть лесная дорога. Мы звонили в МЧС и в полицию, но в итоге так никого нет, никаких организованных поисков, хотя уже скоро темно будет, — объяснила Екатерина.

Мальчик по лесу бегает часто. Он живет в селе Сосновка с рождения и хорошо его знает. Занимается бегом ребенок максимум час. Никогда раньше он не пропадал на несколько часов.

Родственники Богдана обратились в МЧС, МВД и в «ЛизаАлерт». Корреспондент НГС обратилась в пресс-службы. Рост мальчика — около 165–170 сантиметров, он худой, у него темно-русые волосы. Возможно, одет в спортивный костюм черно-красного цвета либо же черно-синий.

Сегодня, 2 сентября, двух пропавших мальчиков 8 и 10 лет нашли в Новосибирске. Они ушли из дома два дня назад.