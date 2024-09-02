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Происшествия «Скоро темно»: в Сосновке 14-летний мальчик пошел бегать в лес и пропал

«Скоро темно»: в Сосновке 14-летний мальчик пошел бегать в лес и пропал

Поиски подростка до сих пор не организованы

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15 комментариев

Ребенок ушел бегать в лес

В Новосибирском районе, в селе Сосновка, в лесу пропал 14-летний Богдан Кучеров. Он пошел заниматься бегом в 8 утра и не взял с собой телефон. Об этом НГС рассказала сестра мальчика Екатерина.

— Там большой густой лес. Ушел, убежал в лесу, там есть лесная дорога. Мы звонили в МЧС и в полицию, но в итоге так никого нет, никаких организованных поисков, хотя уже скоро темно будет, — объяснила Екатерина.

Мальчик по лесу бегает часто. Он живет в селе Сосновка с рождения и хорошо его знает. Занимается бегом ребенок максимум час. Никогда раньше он не пропадал на несколько часов.

Родственники Богдана обратились в МЧС, МВД и в «ЛизаАлерт». Корреспондент НГС обратилась в пресс-службы. Рост мальчика — около 165–170 сантиметров, он худой, у него темно-русые волосы. Возможно, одет в спортивный костюм черно-красного цвета либо же черно-синий.

Если вам что-то известно о пропаже мальчика, свяжитесь с нами.

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Сегодня, 2 сентября, двух пропавших мальчиков 8 и 10 лет нашли в Новосибирске. Они ушли из дома два дня назад.

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Обновлено

В «ЛизаАлерт» подтвердили, что заявка поступала. Сейчас она находится в работе у волонтеров. О том, будут ли поиски, сообщают в официальной группе «Вконтакте» отряда.

В МЧС по Новосибирской области также подтвердили, что заявки поступали на номер 112 и по телефону доверия. Заявка в работе. Как добавили в пресс-службе, организацией поиска должно заниматься МВД.

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Комментарии
14
Bream
2 сентября 2024, 15:06
а самостоятельно сходить по маршруту которым обычно бегает, не?
жму 200
2 сентября 2024, 15:34
где то по лесу еда бегает, а медведь овец жрёт 😉🤣🤣
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