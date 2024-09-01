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В Кузбассе задержали рейс до Новосибирска

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Происшествия В Кузбассе задержали рейс до Новосибирска

В Кузбассе задержали рейс до Новосибирска

Ситуацию прокомментировали в Толмачево

896
2 комментария

Рейс должен был вылететь утром

Летевший из Кемеровской области самолет прибыл с задержкой в Новосибирске. По информации онлайн-табло аэропорта Кемерова, рейс должен был вылететь в 08:50 — он отправился в соседний город после 20:00 часов.

— По расписанию: 08:50. Расчетное время: 20:42, — сказано на сайте аэропорта.

По его данным, рейс выполняет авиакомпания «Сибирь». На момент публикации новостного материала он вылетел из аэропорта.

Расчетное время прибытия судна — 21:15 часов.

На сайте аэропорта Толмачево сказано, что расчетное время прибытия рейса — 21:08 часов.

— Задержка в аэропорту поздним прибытием самолета, — сообщили НГС в пресс-службе Толмачево.

НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать данные.

Несколько дней назад самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск отправили в Барнаул из-за густого тумана.

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Комментарии
2
Гость
1 сентября 2024, 21:30
Сломался ? Не было лётчиков? Или погода ?
Гость
1 сентября 2024, 21:47
Не совсем понятно зачем из Кемерово лететь в Нск самолетом. Наверное исключительно из-за транзита. В Нск международный аэропорт, а из Кемерово в Таиланд не улетишь.
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