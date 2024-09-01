В Кузбассе задержали рейс до Новосибирска

Рейс должен был вылететь утром Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Летевший из Кемеровской области самолет прибыл с задержкой в Новосибирске. По информации онлайн-табло аэропорта Кемерова, рейс должен был вылететь в 08:50 — он отправился в соседний город после 20:00 часов.

— По расписанию: 08:50. Расчетное время: 20:42, — сказано на сайте аэропорта.

По его данным, рейс выполняет авиакомпания «Сибирь». На момент публикации новостного материала он вылетел из аэропорта.

Расчетное время прибытия судна — 21:15 часов. Источник: tolmachevo.ru











На сайте аэропорта Толмачево сказано, что расчетное время прибытия рейса — 21:08 часов.

— Задержка в аэропорту поздним прибытием самолета, — сообщили НГС в пресс-службе Толмачево.

НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать данные.