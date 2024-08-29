Самолет отправили в Барнаул, в городе ничего не видно: густой туман накрыл Новосибирск

Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск отправили в Барнаул из-за густого тумана, рассказал НГС один из пассажиров. В самом городе из-за дымки почти ничего не видно.
Как объяснил НГС один из пассажиров рейса авиакомпании «Россия», их самолет из Санкт-Петербурга должен был приземлиться в Новосибирске примерно в 5 утра. Сначала борт кружил над городом, а после его перенаправили в Барнаул.
— Сказали, что из-за тумана не можем сесть, поэтому полетим на запасной аэродром, — говорит пассажир.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс приземлился только сейчас в Новосибирск. Остальные самолеты прибывают по расписанию, чуть раньше утром вылетали с небольшой задержкой.
В это время сам Новосибирск накрыл густой туман, в городе почти ничего не видно, попробуйте на видео разглядеть НОВАТ.
Утром 29 августа синоптики зафиксировали похолодание на западе Новосибирской области, например, в селе Кыштовка температура опустилась до +5,8 градуса.