Самолет отправили в Барнаул, в городе ничего не видно: густой туман накрыл Новосибирск

Туман второй день накрывает город Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск отправили в Барнаул из-за густого тумана, рассказал НГС один из пассажиров. В самом городе из-за дымки почти ничего не видно.

Как объяснил НГС один из пассажиров рейса авиакомпании «Россия», их самолет из Санкт-Петербурга должен был приземлиться в Новосибирске примерно в 5 утра. Сначала борт кружил над городом, а после его перенаправили в Барнаул.

— Сказали, что из-за тумана не можем сесть, поэтому полетим на запасной аэродром, — говорит пассажир.

Самолет сначала отправили в Барнаул, после — в Новосибирск Источник: онлайн-табло Толмачево











По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс приземлился только сейчас в Новосибирск. Остальные самолеты прибывают по расписанию, чуть раньше утром вылетали с небольшой задержкой.

В это время сам Новосибирск накрыл густой туман, в городе почти ничего не видно, попробуйте на видео разглядеть НОВАТ.

Дымка стоит над городом до сих пор Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Посмотрите, как прячутся дома на улице Кропоткина Источник: читатель НГС











А такая обстановка была утром возле метро «Октябрьская» Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











На улице Зыряновской также ничего не видно Источник: читатель НГС Иван









