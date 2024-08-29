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Лето Самолет отправили в Барнаул, в городе ничего не видно: густой туман накрыл Новосибирск

Самолет отправили в Барнаул, в городе ничего не видно: густой туман накрыл Новосибирск

Город буквально утопает в дымке

1 958
7 комментариев

Туман второй день накрывает город

Самолет из Санкт-Петербурга в Новосибирск отправили в Барнаул из-за густого тумана, рассказал НГС один из пассажиров. В самом городе из-за дымки почти ничего не видно.

Как объяснил НГС один из пассажиров рейса авиакомпании «Россия», их самолет из Санкт-Петербурга должен был приземлиться в Новосибирске примерно в 5 утра. Сначала борт кружил над городом, а после его перенаправили в Барнаул.

— Сказали, что из-за тумана не можем сесть, поэтому полетим на запасной аэродром, — говорит пассажир.

Самолет сначала отправили в Барнаул, после — в Новосибирск

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс приземлился только сейчас в Новосибирск. Остальные самолеты прибывают по расписанию, чуть раньше утром вылетали с небольшой задержкой.

В это время сам Новосибирск накрыл густой туман, в городе почти ничего не видно, попробуйте на видео разглядеть НОВАТ.

Дымка стоит над городом до сих пор

Посмотрите, как прячутся дома на улице Кропоткина

А такая обстановка была утром возле метро «Октябрьская»

На улице Зыряновской также ничего не видно

Утром 29 августа синоптики зафиксировали похолодание на западе Новосибирской области, например, в селе Кыштовка температура опустилась до +5,8 градуса.

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Комментарии
7
Noname13
29 августа 2024, 09:35
Летишь такой транзитом в Новосибирск, а прилетаете в Барнаул. Барнаул хороший город, ехать от него до Новосиба на машине примерно часа три до академа, а потом еще пару часов до речного и еще пару до аэропорта, а твой самолет к этому времени улетел без тебя.
Светлана В-ва
29 августа 2024, 09:14
в Новосибирск нельзя брать билеты на прилет рано утром. Я раз прилипла на 5 часов задержали, сделала выводы.
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