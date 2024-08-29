НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

штиль.

 751мм 100%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,44
EUR 102,08

До +5,8 градуса опустилась температура в НСО

Наказание за номера не по ГОСТу
Как будут развивать Новосибирск
Выгодно ли платить по QR-коду
Сносят киоски в переходе
Чем заменить муку
В кино вышел новый «Чужой»
Мы в Telegram
Лето До +5,8 градуса опустилась температура в Новосибирской области — смотрим, где холоднее всего

До +5,8 градуса опустилась температура в Новосибирской области — смотрим, где холоднее всего

Непогода пришла в западную часть региона

707
1 комментарий

В самом Новосибирске зафиксировали утром температуру в +11 градусов

Утром 29 августа синоптики зафиксировали похолодание на западе Новосибирской области, в одном из районов температура и вовсе опустилась до +5,8 градуса. Смотрим на карте, где сейчас холоднее всего.

По данным «Западно — Сибирского УГМС», утром в селе Кыштовка зафиксировали самую низкую температуру по области. Столбик термометра там опустился до +5,8 градуса. Похолодание пришло и в село Усть-Тарка, там утром похолодало до +6,1 градуса, в Маслянино чуть потеплее +6,5 градуса. В селах Убинское, Баган и Мошково температура либо равна +7 градусов, либо чуть выше.

В самом Новосибирске сейчас +11 градусов, а в соседнем Искитиме температура составляет +8,7 градуса.

Холоднее всего в селе Кыштовка

Недавно новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на сентябрь. Холод придет в регион не сразу, температура будет колебаться. При этом в последние дни лета специалисты ожидают прохладную погоду.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Погода Похолодание Температура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
29 августа 2024, 08:23
как же вы надоели со своей погодой. хватит врать народу!!!!! у нас хлеба нет.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Рекомендуем
Знакомства

Calc1uM1k,37

Мария,41

Дмитрий,38

Наталья,44

Катерина,34

Alexey,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление