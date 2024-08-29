До +5,8 градуса опустилась температура в Новосибирской области — смотрим, где холоднее всего

В самом Новосибирске зафиксировали утром температуру в +11 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром 29 августа синоптики зафиксировали похолодание на западе Новосибирской области, в одном из районов температура и вовсе опустилась до +5,8 градуса. Смотрим на карте, где сейчас холоднее всего.

По данным «Западно — Сибирского УГМС», утром в селе Кыштовка зафиксировали самую низкую температуру по области. Столбик термометра там опустился до +5,8 градуса. Похолодание пришло и в село Усть-Тарка, там утром похолодало до +6,1 градуса, в Маслянино чуть потеплее +6,5 градуса. В селах Убинское, Баган и Мошково температура либо равна +7 градусов, либо чуть выше.

В самом Новосибирске сейчас +11 градусов, а в соседнем Искитиме температура составляет +8,7 градуса.

Холоднее всего в селе Кыштовка Источник: ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС»









