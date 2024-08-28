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Лето Температура идёт на понижение: синоптики — о погоде в последние дни лета

Температура идёт на понижение: синоптики — о погоде в последние дни лета

Жаркой погоды в конце августа не ожидается

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1 комментарий

Ожидаются небольшие дожди

Новосибирцев ожидает прохлада в последние дни лета, сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова. По словам синоптика, температурный фон постепенно идёт на понижение.

— Сегодня и завтра в городе погода продержится преимущественно без осадков, температура останется такой же. Западная составляющая ветра ночью до 7 м/с, днём — 4-9 м/с. Ночью температура воздуха составит +10…+12 градусов, днём до +22 градусов, — говорит Наталья Кичанова.

30 августа ночью сохранится погода без осадков, утром и днём возможен небольшой дождь. Ветер перестроится на юго-западный: ночью 2-7 метра в секунду, днём — 4-9 м\с с порывами до 14 м/с. Ночная температура составит +12…+14 градусов, днём — +19…+21.

31 августа ночью осадков тоже не будет, днём ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +10…+12 градусов, днём составит +15…+18 градусов.

Ранее НГС писал, что сервисы составили прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь.

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Комментарии
1
Гость
28 августа 2024, 16:10
да ладно, а кажется жара усиливается
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