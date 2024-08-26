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Ребенок выпал из окна заброшенного дома в Искитиме

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Происшествия Ребенок выпал из окна заброшенного дома в Искитиме

Ребенок выпал из окна заброшенного дома в Искитиме

Мальчика увезли в больницу

2 167
16 комментариев

Мальчика госпитализировали

Подросток выпал из окна заброшенного дома в Искитиме. О подробностях происшествия редакции НГС рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

По данным полицейских, в воскресенье, 25 августа в полицию поступило сообщение о травмировании ребенка, который играл на втором этаже заброшенного трехэтажного дома и выпал из окна на строительный мусор. Мальчика забрала скорая помощь.

— Семья ребенка благополучная, на учете в полиции не состоит, — добавили полицейские.

Видео с места происшествия опубликовал паблик «Наш город Искитим» во «Вконтакте», по данным сообщества, территория, на которой стоят расселенные дома не была огорожена и не охранялась.

В Минздраве региона рассказывать о состоянии пострадавшего ребенка отказались, сославшись на медицинскую тайну.

Если вам известны обстоятельства ЧП, сообщите об этом НГС

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, что родители девочки, погибшей на заброшенной стройке в Ленинском районе, отсудили 4 миллиона.

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Комментарии
17
Татьяна 53
26 августа 2024, 14:52
Выздоровления мальчику, больше не будет лазать по заброшкам.
282445367
26 августа 2024, 14:43
столкнули приятели?
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