Ребенок выпал из окна заброшенного дома в Искитиме

Мальчика госпитализировали Источник: Наш город Искитим, «ВКонтакте»











Подросток выпал из окна заброшенного дома в Искитиме. О подробностях происшествия редакции НГС рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

По данным полицейских, в воскресенье, 25 августа в полицию поступило сообщение о травмировании ребенка, который играл на втором этаже заброшенного трехэтажного дома и выпал из окна на строительный мусор. Мальчика забрала скорая помощь.

— Семья ребенка благополучная, на учете в полиции не состоит, — добавили полицейские.

Видео с места происшествия опубликовал паблик «Наш город Искитим» во «Вконтакте», по данным сообщества, территория, на которой стоят расселенные дома не была огорожена и не охранялась.

Источник: Наш город Искитим, «ВКонтакте»

В Минздраве региона рассказывать о состоянии пострадавшего ребенка отказались, сославшись на медицинскую тайну.

Ранее НГС писал о том, что родители девочки, погибшей на заброшенной стройке в Ленинском районе, отсудили 4 миллиона.