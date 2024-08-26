Выехал на встречку: два человека погибли в ДТП под Новосибирском — Toyota улетела в кювет

ДТП произошло ночью Источник: ГАИ по Новосибисркой области











В Новосибирском районе в результате столкновения грузовкиа и легковушки погибли два человека. ДТП произошло сегодня, 26 августа, в 00:25 часов.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Новосибирской области, 64-летний мужчина за рулем Toyota Carina ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны трассы К-17Р в направлении города Обь. На 1445 километре мужчина выехал на полосу встречного движения, и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Sitrak, которым управлял 53-летний мужчина. Из-за удара Toyota съеахала в левый кювет.

В результате ДТП погиб водитель и пассажир легкого автомобиля. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вчера, 25 августа, троих человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Черепановском районе, эвакуировали в областную больницу.