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Под Новосибирском в ДТП погибли двое

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Происшествия Выехал на встречку: два человека погибли в ДТП под Новосибирском — Toyota улетела в кювет

Выехал на встречку: два человека погибли в ДТП под Новосибирском — Toyota улетела в кювет

От удара легковой автомобиль слетел в кювет

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ДТП произошло ночью

В Новосибирском районе в результате столкновения грузовкиа и легковушки погибли два человека. ДТП произошло сегодня, 26 августа, в 00:25 часов.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Новосибирской области, 64-летний мужчина за рулем Toyota Carina ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны трассы К-17Р в направлении города Обь. На 1445 километре мужчина выехал на полосу встречного движения, и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Sitrak, которым управлял 53-летний мужчина. Из-за удара Toyota съеахала в левый кювет.

В результате ДТП погиб водитель и пассажир легкого автомобиля. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вчера, 25 августа, троих человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Черепановском районе, эвакуировали в областную больницу.

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