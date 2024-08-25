«Ребенок и двое взрослых»: троих человек на вертолете эвакуировали в Новосибирск — они пострадали в ДТП с автобусом

Еще четверо пострадавших остаются в больнице в Черепаново Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области











Троих человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Черепановском районе, эвакуировали в областную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

По информации министерства, вертолет санавиации совершил два рейса в Черепаново в воскресенье, 25 августа. Пострадавшие находились в районной больнице.

— В областную больницу эвакуированы три тяжелых пациента: ребенок и двое взрослых. Еще один пациент в крайне тяжелом состоянии остается в отделении реанимации и интенсивной терапии ЦРБ, — объяснили в министерстве.

По информации регионального Минздрава, еще четверо пострадавших остаются в больнице в Черепаново. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Авария произошла накануне, 24 августа. Водитель автобуса «ПАЗ» следовал по маршруту Сузун-Черепаново, когда съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали 10 человек, позже их число увеличилось до 12, в том числе шестеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет. Госпитализация потребовалась 8 сибирякам.