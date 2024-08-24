«Вы сами опоздали»: сибирячку с двухлетней дочерью не пустили на рейс S7 в Абакан

Инцидент произошел 23 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительница Новосибирска Ольга заявила, что ее вместе с двухлетней дочерью не пустили на рейс авиакомпании S7, который отправлялся в Абакан. О происшествии сибирячка рассказала корреспонденту НГС.

Все произошло в минувшую пятницу, 23 августа. Ольга приобрела билеты на рейс S7 5359, который отправлялся из Новосибирска в Абакан в 11:10. Женщина заранее зарегистрировалась на рейс онлайн, в аэропорту «Толмачево» она была примерно в 8:30 утра.

Женщина была с коляской, на стойке авиакомпании к ней прикрепили наклейку и сказали отправляться в зону досмотра на третий этаж. Посадка на рейс должна была начаться в 10:45.

— Я подхожу на досмотр в 10:40, выхожу в зону посадки к рукаву у самолета. По лестнице мне нужно было спуститься вместе с ребенком, багажом и коляской, что было проблематично. Спросила у сотрудников «Толмачево», как спуститься, а мне махнули рукой — мол, там помогут, — рассказала НГС Ольга.

Откликнулся другой пассажир рейса в Абакан, который помог спустить вещи и ребенка сибирячки. Женщина с дочкой и мужчина подошли к самолету, но им отказали в посадке.

— Контролер говорит — посадка закрыта. Началась суматоха, а контролер мне демонстративно говорит, нет, все закрыто, вы сами опоздали. То есть меня с ребенком и мужчину не пропускают на рейс. Обычно посадка заканчивается за 20 минут до вылета, но я была там еще за полчаса и мне уже отказали, — рассказала сибирячка.

Ольга обратилась к представителям авиакомпании S7 в аэропорту «Толмачево». Там женщине объяснили, что, она сама опоздала на рейс, а поскольку ее билет невозвратный, то помочь ей ничем не могут. Предложили купить билет на другой рейс сутки спустя за 14 тысяч рублей.

Женщина позвонила на линию поддержки клиентов и оставила жалобу на работников авиакомпании S7. Сибирячка также намеревается подать жалобу в транспортную прокуратуру, чтобы добиться наказания для сотрудников, которые не пустили ее на рейс с ребенком.

Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать детали произошедшего с Ольгой, а также планирует ли компания компенсировать сибирячке потраченные деньги на рейс, куда ее не пустили.

Ранее сообщалось, что авиакомпанию S7 в 2023 и 2024 годах 40 раз штрафовали за овербукинг и задержку рейсов. Перевозчику выписали штрафы на 1,2 миллиона рублей.