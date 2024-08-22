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Дороги и транспорт Авиакомпанию S7 оштрафовали 40 раз за овербукинг и задержки: какую сумму заплатил перевозчик

Авиакомпанию S7 оштрафовали 40 раз за овербукинг и задержки: какую сумму заплатил перевозчик

Нарушения в работе нашли в 2023 и 2024 годах

2 019
6 комментариев

Авиакомпания оплатила все штрафы

За 2023 год и 7 месяцев 2024 года Западно-Сибирская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию S7 Airlines к ответственности более 40 раз за оказание услуг ненадлежащего качества. Перевозчику выписали штрафы на сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Об этом НГС рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2024 году авиаперевозчик был оштрафован не менее 15 раз на общую сумму свыше 450 тысяч рублей. В 2023 году у компании было выявлено 25 нарушений, а сумма штрафов составила 750 тысяч рублей. Нарушения касались оказания услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований. Все штрафы компания оплатила.

АО «Авиакомпания „Сибирь“» было зарегистрировано в 1994 году. Генеральный директор — является Вадим Клебанов. Единственным акционером общества выступает ЗАО «Группа Компаний С7». На конец 2023 года выручка компании составила 186,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 21 миллиард рублей.

В ведомстве пояснили, что кроме административной ответственности, предусмотренной статьей 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований), авиакомпанию могут привлечь к ответственности за задержку доставки пассажира, багажа или груза. Штраф за каждый час составляет 100 рублей, но не более 50% провозной платы, если не будет доказано, что задержка произошла по независящим от перевозчика причинам.

Пассажир вправе потребовать от авиакомпании возмещения убытков из-за задержки доставки, в полном объеме сверх предусмотренного штрафа.

НГС направлял запрос в пресс-службу авиакомпании S7, чтобы выяснить, с чем связаны нарушения, за которые перевозчик получает штрафы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее НГС писал, что самолеты российских авиакомпаний стали ломаться на 13% чаще.

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S7 Airlines Западно-Сибирская транспортная прокуратура Овербукинг Самолеты
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Комментарии
6
Жаба Васильевна
22 августа 2024, 14:37
Плевали они на все эти смешные штрафы...
Гость
22 августа 2024, 12:21
Для них это копейки. Нужно пару нулей добавить.
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