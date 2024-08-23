Заключенных волгоградской колонии, захвативших в заложники сотрудников, ликвидировали

Требования захватчиков не были выполнены Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Штурм в колонии строгого режима в Волгоградской области (ИК-19) окончен. Об этом сообщил источник V1.RU в силовых структурах. В Росгвардии уточнили, что захватчиков ликвидировали. Заложников удалось освободить.

— Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, — сообщили в ведомстве

Кадры из колонии, где был захват заложников Источник: Росгвардия / Vk.com

В ИК-19 в городе Суровикино во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения, рассказали во ФСИН России.



Во время бунта пострадало несколько человек. Заключенные, по данным Baza, напали на начальника колонии Андрея Девятова, еще троих сотрудников УФСИН и одного заключенного и удерживали их.

По неподтвержденным данным, захватчики относятся к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). При себе у них были флаги этой организации.

В списке предполагаемых захватчиков, по данным Shot:

Рамзидин Тошев, 28 лет, уроженец Узбекистана. Осужден на 8 лет 25 октября 2023 года (покушение на сбыт наркотиков). Рустамчон Наврузи, 23 года, уроженец Таджикистана. Осужден на 7 лет 23 июня 2022 года (покушение на сбыт наркотиков). Назирчон Тошов, 28 лет, уроженец Таджикистана. Осужден на 8,5 года 19 апреля 2023 года (покушение на сбыт наркотиков). Темур Хусинов, 29 лет, уроженец Узбекистана. Осужден на 6 лет 9 ноября 2018 года (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Осужденные требовали вертолет и два миллиона долларов. В случае преследования они обещали убить заложников, сообщает Baza.



Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дело по факту захвата заложников. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова оперативный доклад об обстоятельствах произошедшего.

По информации ФСИН, в ходе захвата заложников погибли четверо сотрудников, еще четверо пострадали.

Подробнее о происшествии рассказали в режиме онлайн.