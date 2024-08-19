НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

вос.

 745мм 57%
Подробнее
7 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84

В Новосибирске сел летевший из Китая в Москву самолет

Студентам не хватает жилья
Бизнесмены на фото с ОПГ
Что не забыть перед 1 сентября
Прошла через ад ради семьи
Жизнь как в кино
Возрождают древнерусский спорт
Мы в Telegram
Подсмотрено в родительских чатах
Происшествия «Я его сейчас сдам!»: история 87-летнего жителя Москвы, который пережил репрессии, ВОВ и был избит в автобусе

«Я его сейчас сдам!»: история 87-летнего жителя Москвы, который пережил репрессии, ВОВ и был избит в автобусе

Незнакомцы напали на него прямо в автобусе — и за пенсионера никто не заступился

488
4 комментария

В центре Москвы двое мужчин избили 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия, который ехал в автобусе. Нападавшие заломили ему руки и выволокли на остановку у Лубянки. Им показалось, что пенсионер якобы критически отозвался о бойцах ЧВК «Вагнер». Сам Дмитрий это отрицает.

После нападения Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве (ст. 213 ч. 2 УК РФ), а мужчины проходят в качестве подозреваемых. Гринчий в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU заявил, что не может объяснить себе такую жестокость со стороны людей и после нападения у него ухудшилось здоровье.

Он родился в 1937 году, в годы «Большого террора». Когда ему не было и года, его отца обвинили в шпионаже в пользу Японии и расстреляли. Несколько лет Дмитрию вместе с матерью пришлось скитаться по Москве, чтобы избежать возможного ареста. Годы Великой Отечественной войны он провел в эвакуации в Ташкенте. В 1945 году Гринчий вернулся с мамой в Москву, окончил школу и стал ювелиром. Только в 15 лет он узнал об истории своего отца и свою настоящую фамилию, до этого он носил ненастоящую Ротт.

Отца Гринчия посмертно реабилитировали в 1965 году. Но Дмитрию как единственному наследнику не удалось получить компенсаций за репрессии. Почти два десятка лет он живет в квартире своей мамы, которой завладел некий Сергей Натаров. По словам Дмитрия, он вошел в доверие к его больной матери и переписал квартиру на себя. Восстановить права на жилье ему не удается. Новый хозяин лишь «оставил его в этой квартире до конца жизни», так как идти пенсионеру некуда.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Гринчий Репрессии Избили пенсионера Инцидент в автобусе
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
19 августа 2024, 18:35
Дай бог бумеранг вернётся и они когда нибудь будут старые народ деградирует со страшной силой ПОЗОР
Eaglе
19 августа 2024, 18:34
ого, вот это скрепность, все 146%
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Рекомендуем
Знакомства

Михаил,36

Bodya,25

Katerina,40

Елена,47

Ал,43

Сергей ,36

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление