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Работница станции спасла женщину от поезда

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Происшествия Рискнула своей жизнью: работница станции спасла женщину от приближающегося поезда в Новосибирске — жуткое видео

Рискнула своей жизнью: работница станции спасла женщину от приближающегося поезда в Новосибирске — жуткое видео

Инцидент произошел на станции в Ленинском районе

5 142
48 комментариев
ЧП произошло на станции «Западная площадка»

В Новосибирске дежурная по переезду спасла женщину от приближающегося поезда. Об этом сообщается на странице Западно-Сибирской железной дороги в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел на станции «Западная площадка» в Ленинском районе Новосибирска. Дежурная Наталья Мельцас увидела женщину, которая стояла рядом с железнодорожными путями в момент, когда к станции подъезжала электричка. Сибирячка не реагировала ни на крики Натальи, ни на сигнал поезда.

— В итоге дежурная по переезду рискнула и в последний момент побежала, чтобы оттолкнуть человека от путей. Буквально через несколько секунд промчался поезд, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Сама Наталья Мельцас заявила, что после произошедшего у нее появились «седые волосы».

В начале августа грузовой поезд переехал мужчину на станции Павино. Сибиряк уснул на железнодорожных путях.

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Комментарии
50
Татьяна 53
16 августа 2024, 19:39
Дежурную необходимо наградить, молодец, смелая
Гость
16 августа 2024, 19:04
лена путина: честное слово - вот это поступок!!!! восхищена, не каждый так смог бы. вот ей медаль (от мчс), премию - 100% надо дать!!!
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