Рискнула своей жизнью: работница станции спасла женщину от приближающегося поезда в Новосибирске — жуткое видео

ЧП произошло на станции «Западная площадка» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Западно-Сибирская железная дорога/vk.com











В Новосибирске дежурная по переезду спасла женщину от приближающегося поезда. Об этом сообщается на странице Западно-Сибирской железной дороги в социальной сети «Вконтакте».



Инцидент произошел на станции «Западная площадка» в Ленинском районе Новосибирска. Дежурная Наталья Мельцас увидела женщину, которая стояла рядом с железнодорожными путями в момент, когда к станции подъезжала электричка. Сибирячка не реагировала ни на крики Натальи, ни на сигнал поезда.

Источник: Западно-Сибирская железная дорога/vk.com

— В итоге дежурная по переезду рискнула и в последний момент побежала, чтобы оттолкнуть человека от путей. Буквально через несколько секунд промчался поезд, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.



Сама Наталья Мельцас заявила, что после произошедшего у нее появились «седые волосы».



В начале августа грузовой поезд переехал мужчину на станции Павино. Сибиряк уснул на железнодорожных путях.

