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Происшествия Уснул на путях: грузовой поезд переехал мужчину под Новосибирском

Уснул на путях: грузовой поезд переехал мужчину под Новосибирском

Происшествие случилось на станции Павино

1 498
11 комментариев
Сибиряк скончался на месте

46-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда на остановочной платформе Павино под Новосибирском. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, сибиряк лежал на путях.

— На станции Павино машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на пешехода. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул на рельсах, — пояснили в ведомстве.

Заметив мужчину, машинист применил экстренное торможение, но наезда на мужчину избежать не удалось. От полученных травм сибиряк скончался на месте. Проводится проверка.

Ранее в Новосибирской области поезд сбил женщину на перегоне станций Крахаль — Восточная.

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Комментарии
11
я111я
10 августа 2024, 19:16
поспать на рельсах - што может быть луДше?!
Гость
10 августа 2024, 18:52
Один раз две бабушки шли из леса и вышли на станцию и сели на платформу ногами вниз. А там поворот и поезд выезжает за 10 сек до этого места. Я их увидел наорал на них и отматерил.
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