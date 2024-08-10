Уснул на путях: грузовой поезд переехал мужчину под Новосибирском

46-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда на остановочной платформе Павино под Новосибирском. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, сибиряк лежал на путях.
— На станции Павино машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на пешехода. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул на рельсах, — пояснили в ведомстве.
Заметив мужчину, машинист применил экстренное торможение, но наезда на мужчину избежать не удалось. От полученных травм сибиряк скончался на месте. Проводится проверка.
Ранее в Новосибирской области поезд сбил женщину на перегоне станций Крахаль — Восточная.
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